Calcio, Eccellenza: prove di fuga per il San Marzano, Agropoli in crisi

Tentativo di fuga del San Marzano, che supera per 0-3 la Virtus Avellino, in un campo ostico per il proseguo del campionato. I rossoblu si portano a +4 dall’Us Agropoli che non va oltre il pari in casa del Carotenuto, nonostante la superiorità numerica per più di 20’.

Pareggio anche per l’Ercolanese in casa contro il Costa D’Amalfi, succede tutto nei minuti di recupero con gli ospiti in vantaggio e poi raggiunti dalla squadra di casa nell’ultima occasione di gioco.

Nelle zone basse della classifica da notare la vittoria del Salernum Baronissi per 2-1 ai danni del Castel San Giorgio, tre punti che allontanano la squadra salernitana dalle zone basse della classifica.

Eccellenza, i risultati dell’ultimo turno

Buccino 1 – Faiano 2

Baronissi 2 – Castel San Giorgio 1

Vico Equense 1 – Giffoni Sei Casali 2

Virtus Avellino 0 – San Marzano 3

Ercolanese 1 – Costa d’Amalfi 1

Audax Cervinara 1 – Solofra 0

Lioni 1 – Montemiletto 1

Scafatese 1 – Sant’Agnello 0

Carotenuto 1 – Agropoli 1

La Classifica

San Marzano 32

Ercolanese 29

Agropoli 28

Scafatese 27

Cervinara 25

Solofra 20

Virtus Avellino 20

Faiano 19

Costa d’Amalfi 18

Giffoni Sei Casali 16

Baronissi 16

Carotenuto 12

Sant’Agnello 11

Buccino 11

Montemiletto 11

Lioni 10