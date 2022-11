Accadde oggi, Santo e proverbio del giorno: ecco l’Almanacco del 21 novembre

Inizia la settimana. Oggi, 21 novembre 2022, vediamo tutti gli avvenimenti, le curiosità, il Santo del giorno con l’appuntamento dell’Almanacco.

Il 21 novembre è il 325° giorno del calendario gregoriano e quindi alla fine dell’anno mancano, esattamente, 40 giorni. La Chiesa, in primo piano, celebra la Solennità della Beata Vergine Maria.

Ecco perchè si commemora oggi 21 novembre la Beata Vergine Maria

Il 21 novembre si commemora la Presentazione della Beata Vergine Maria. La festa della Presentazione della Beata Vergine Maria ricorda quando, all’età di soli tre anni, la Madonna fu condotta dai genitori Anna e Gioacchino nel Tempio di Gerusalemme per essere offerta al Signore; qui sarebbe rimasta fino ai dodici anni, dedita unicamente alla pietà e al servizio del Santuario.

La nascita della celebrazione liturgica si ebbe in Oriente sin dal V secolo ed è legata alla dedicazione della Chiesa di Santa Maria Nuova in Gerusalemme costruita nel centro della città da Giustiniano I nel 543, dove si volle localizzare l’avvenimento. Proprio dall’anniversario della dedicazione di questa chiesa, il 21 novembre, nacque poi la festa della Presentazione.

Tra le rappresentazioni più note, si ricorda quella realizzata da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova tra il 1303 e il 1305, riportata nell’immagine di copertina. La scena si svolge all’entrata del Tempio di Gerusalemme: Maria adolescente sale i gradini del Tempio accompagnata dalla madre, riconoscibile per il mantello rosso da cui sporge la consueta veste arancio, seguita da un servo che tiene sulla schiena un cesto pieno di panni e dallo sguardo del padre Gioacchino.

Il proverbio del 21 novembre

Novembre va in montagna e abbacchia la castagna

Accadde oggi, qualche tempo fa

1905 – Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la Teoria della relatività ristretta

1953 – Le autorità del British Natural History Museum annunciano che il cranio dell’Uomo di Piltdown, considerato come uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso

1974 – L’Attentato ai pub di Birmingham da parte dell’IRA causa 21 vittime. I Sei di Birmingham verranno condannati all’ergastolo per questo reato e successivamente prosciolti.

1975 – Esce il più famoso album dei Queen, A Night at the Opera, dove ci sono canzoni del calibro di Bohemian Rhapsody e Love of My Life.

1979 – L’ambasciata statunitense di Islamabad, in Pakistan, viene attaccata dalla folla e incendiata: 4 morti

1986 – Scandalo Iran-Contra: Oliver North, membro del Consiglio per la sicurezza nazionale, e il suo segretario, iniziano a distruggere i documenti che li coinvolgono nella vendita di armi all’Iran, i cui proventi vengono usati per aiutare i ribelli Contras in Nicaragua.

1990 – Esce il Super Nintendo, che uscirà di produzione soltanto nel 1999.

1995 – Firma dell’Accordo di Dayton, intesa di pace fra serbi, croati e bosniaci; l’accordo diverrà operativo il 14 dicembre successivo.

2002 – La NATO invita: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia a diventarne membri

2009 – Un’esplosione in una miniera in Cina nella provincia dello Heilongjiang causa 108 morti

2017 – Robert Mugabe lascia definitivamente la guida dello Zimbabwe dopo il colpo di Stato militare avvenuto lo scorso 14 novembre. Era in carica dal 1987

Compleanni vip del 21 novembre

Bjork- cantante islandese (1965)

Rocco Hunt- rapper italiano (1994)