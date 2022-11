Almanacco 20 novembre, compleanno vip. L’attrice reduce dal successo dell’Avv Malinconico

Almanacco del 20 novembre. Vediamo insieme quali saranno le curiosità, gli avvenimenti e gli approfondimenti più importanti.

Il Santo del giorno è Sant’Edmondo. Sapevi che in Inghilterra è considerato il patrono dei doni?

Proverbio del 20 novembre:

se di novembre non avrai arato tutto l’anno sarà tribolato.

Il 20 novembre è anche la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: la Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si celebra il 20 novembre dal 1989 in quasi tutti i paesi del mondo.

La ricorrenza commemora la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia per la tutela dei minori.

Accadde oggi, il 20 novembre di qualche anno fa

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)

1917 – L’Ucraina viene dichiarata una repubblica

1962 – Fine della Crisi dei missili di Cuba: in risposta alla decisione sovietica di rimuovere i suoi missili da Cuba, il presidente statunitense John F. Kennedy cessa il blocco navale sulla nazione caraibica

1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York

1975 – Spagna: Juan Carlos di Borbone diventa capo dello Stato provvisorio

1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows

1992 – Incendio del castello di Windsor. In Inghilterra, un incendio scoppia nella cappella privata del castello di Windsor, divampa per 15 ore e danneggia gravemente la parte nordoccidentale dell’edificio (l’indagine appurerà che il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un lungo periodo di tempo)

1994 – Il governo angolano e i ribelli dell’UNITA firmano il Protocollo di Lusaka in Zambia, ponendo fine a 19 anni di guerra civile (nel 1995 ripresero dei combattimenti localizzati)

1998 – Una corte dell’Afghanistan controllato dai Talebani dichiara Osama bin Laden “un uomo senza peccato” in relazione agli attentati alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania

2003 – Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l’accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di 8 anni di carcere

2007 – Francesco Rutelli, quale Ministro dei Beni Culturali ed ex-Sindaco di Roma, annuncia il ritrovamento del Lupercale sotto il Colle Palatino, avvenuto durante alcuni scavi

2015 – Attentato terroristico in un hotel di Bamako, capitale del Mali: 27 morti

Celebrità nate il 20 novembre

Ana Caterina Morariu – attrice rumena che vive e lavora in Italia (20 Novembre 1980)

Angela Finocchiaro – attrice e comica italiana (20 Novembre 1955)

Francesca Giovannetti – attrice italiana (20 Novembre 1973)

Lorenzo Patane’ – attore italiano (20 Novembre 1976)

Mario Martone – regista teatrale, regista cinematografico e sceneggiatore italiano (20 Novembre 1959)