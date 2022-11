Polisportiva Santa Maria-Ragusa: gol e spettacolo, per i giallorossi beffa nel finale

Nel dodicesimo turno del girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria riceveva allo stadio Carrano il Ragusa. Successo per 3-4 per i siciliani che beffano i cilentani nel finale, i giallorossi restano cosi fermi a quota 12 punti, in zona play-out con un match da recuperare contro la Real Aversa mercoledi.

Polisportiva Santa Maria-Ragusa: la gara

Parte bene la Polisportiva Santa Maria che al 17’ passa in vantaggio con Campanella con un perfetto stacco areo su calcio d’angolo, Passano solo due minuti però 2 minuti e Vitelli con una botta da fuori pareggia i conti. Una gara vibrante vede al 23’ Pane servire con un assist al bacio Bonanno che di testa fa 2 a 1. Prima di tornare negli spogliato sugli sviluppi di calcio di punizione Cacciola in spaccata pareggia battendo Grieco e subito dopo Vitelli realizza la rete del sorpasso su un grande assist di Catalano al termine di un ottimo contropiede.

Nella ripresa doppia grande occasione per il Ragusa: Cacciola impegna agli straordinari Grieco che è costretto a deviare in angolo, sulla battuta Strumbo D., calcia a botta sicura ma ancora il portiere giallorosso compie un miracolo. La Polisportiva Santa Maria trova il 3-3 al 21’ quando Capozzoli inventa in area di rigore, dribbling secco e lancio prelibato per Tandara: lo squalo stoppa e sfonda la porta per il gol della nuova parità 3-3. Al 90′ la beffa con Randis porta in vantaggio il Ragusa: splendido colpo di testa che spiazza Grieco immobile,

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria: Grieco; Ferrante (13’st Johnson), Diop, Campanella, Morlando; Coulibaly, Cuzzilla (13’st Capozzoli), Ventura, Pane; Tandara, Bonanno. A disp.: Fezza, D’Avella, Ziello, Ferrigno, D’Auria, Tortora, De Mattia. All.: Di Gaetano

Ragusa Calcio: Busà; Strumbo D, Strumbo G (30’pt Falla), Ferretti; Cacciola, Iseppon (23’st Laplace), Floro, Meola, Vitelli (29’st Napoli); Catalano (34’st Varela), Randis. A disp.: Lumia, Marfella, Grasso, Felici, Messina. All.: Raciti

Arbitro: Marco Giordano di Matera (D’Alessandris – Galluzzo)

Reti: 19’pt Vitelli (RG), 44’pt Cacciola (RG), 47’pt Vitelli (RG), 45’st Randis (RG), 17’pt Campanella (SM), 23’pt Bonanno (SM), 21’ st Tandara (SM)

Note: Ammoniti: Meola (RG), Campanella (SM), Pane (SM). Angoli.: 3-2 Recupero.: 2’pt e 4 st’.