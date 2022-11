Oroscopo, la classifica di Paolo Fox sui migliori e peggiori segni della settimana 14-20 novembre

La settimana è terminata. Come è andata? Avete voglia di scoprire la classifica della settimana stilata dal nostro amatissimo astrologo Paolo Fox? E allora continua a leggere e scopri se sei tra i segni fortunati.

Ecco la classifica dei migliori segni della settimana

1° SCORPIONE: adesso vi renderete conto di non essere solo più liberi, ma anche più saggi. Le ultime settimane sono servite ad apprendere qualcosa di nuovo e ad essere più saggi.

2° SAGITTARIO: tutti i pianeti slittano nel vostro segno. Cielo importante per farvi valere, per superare un piccolo problema.

3° CAPRICORNO: la vostra tenacia, la vostra forza, se portata avanti, porterà successo. Siete “tosti”. Saturno in astrologia rappresenta la roccia che si scalfisce con la goccia, ma nel tempo. Un bel cielo per tutti coloro che vogliono innamorarsi.

4° CANCRO: nelle prime due settimane di novembre i risultati ci sono stati, ma andranno avanti anche nei prossimi giorni. Curate un po’ di più la forma fisica. Siete un po’ agitati e voi che non sfogate tutto, potreste avere qualche fastidio psico-somatico.

5° BILANCIA: grande cielo. Finalmente vi state rendendo conto che qualcosa funziona di più nella vostra vita. Cielo importante sabato e domenica. Sono in arrivo molti strumenti per parlare d’amore.

6° GEMELLI: a volte sbagliate quando fate le cose di corsa. Quando non vi rendete conto che uno scherzo, una provocazione, possono diventare qualcosa di più. Dalla fine di questa settimana sono in arrivo delle opposizioni planetarie e qualche ritardo. Fate bene i vostri conti, cercate sempre le soluzioni migliori e non vi arrabbiate se qualcuno vi indispettirà.

Qui la classifica dei segni peggiori della settimana

7° PESCI: questa seconda parte di novembre rappresenta un ultimo colpo di coda, rispetto a un periodo che ha comunque annunciato qualcosa di buono. Ora finalmente vi sentite meglio, ma sono ancora presenti piccoli attriti planetari. Quindi, se avete tenuto dentro alcune cose, se non avete parlato per paura di mettere in discussione un amore, un lavoro, finalmente parlerete. Anche per voi, come per il segno della Vergine, le giornate dal 24 al 26 saranno di riscossa. In amore vi liberete di un peso.

8° ACQUARIO: novembre è iniziato con qualche battibecco, ma bravo l’Acquario che si è lasciato scivolare le cose addosso. Se il mare è mosso è meglio non prendere la barca. Adesso invece si può salpare verso lidi più sereni, con una seconda parte del mese migliore e una prima parte del 2023 molto importante. Mi raccomando la serenità in amore!

9° VERGINE: inizia una fase di revisione, pit stop. Durerà un paio di settimane, con un picco massimo nei giorni del 24, 25 e 26. Non è un oroscopo no, ma bisogna rimettere a posto le cose. Se una persona non ha fatto il proprio dovere, la rimetterete in riga.

10° TORO: il Toro viene da recenti opposizioni planetarie, in cui qualcuno ha dovuto affrontare piccoli fastidi. A volte si rimane stupiti perchè crediamo nella presenza di una persona amica e poi scopriamo che magari ha fatto qualcosa di sbagliato o noi interpretiamo male un suo gesto. Cancelliamo qualsiasi cosa sia avvenuta nelle ultime settimane. Se poi c’è una disputa d’amore con un ex anche del passato, probabilmente qualche fastidio potrebbe essere tornato, ma bisogna farci i conti.

11° ARIETE: non ci sono grandi novità e questo è sostanzialmente il vero problema per un segno zodiacale solitamente pieno di stimoli, dinamicità e forza. Con la fine della settimana inizia comunque una fase migliore. Molti Ariete sono in attesa di una risposta, che sia di tipo legale, economico per qualche “impiccio” creato negli ultimi due anni. In amore molte emozioni possono rinascere.

12° LEONE: questa settimana inizia in maniera un po’ confusa per poi recuperare verso il weekend. Nelle ultime dieci giornate i nati sotto il segno del Leone qualche arrabbiatura l’hanno dovuta affrontare, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Occorre pazientare ancora fino a giovedì/venerdì, coraggio!