Capricorno- Vergine…affinità di coppia top! Leggi l’oroscopo del 16 novembre

Continua l’appuntamento con l’oroscopo giornaliero di InfoCilento. Come sempre, ogni giorno, vi parliamo di quello che prevede lo zodiaco e cosa dobbiamo aspettarci dagli astri.

Da qualche settimana abbiamo introdotto anche una novità. Vi sveleremo, infatti, anche le affinità di coppia tra i vari segni zodiacali. Scopriamo insieme che coppia sono in amore i nati sotto il segno del Capricorno e i nati sotto il segno della Vergine.

Affinità di coppia Capricorno- Vergine

Non c’è che dire, la coppia formata da questi due segni per l’astrologia è una con l’affinità più alta dello zodiaco. Concretezza e intelligenza, ricerca di stabilità, comunicazione: capisaldi importanti che questi due dominati dall’elemento della terra condividono. Continua a leggere e scopri tutto il necessario sull’intesa tra Vergine e Capricorno.

Si tratta di due segni di Terra, molto sensibili. Passionali e pragmatici, si uniscono quinsi razionalità ed intelligenza. Ti starai chiedendo, ma quindi c’è o no compatibilità?

Il punto forte di questi due segni? La voglia di perfezione, hanno la volontà di mettere impegno nella relazione, raggiungendo obiettivi sempre più alti.

Oroscopo del 16 novembre 2022

Ariete

La tua salute può essere influenzata dal consumo eccessivo di pasti che non possono essere digeriti. Quindi pianifica un esercizio di routine e conserva il tuo entusiasmo per un periodo di tempo più lungo!

Toro

Le persone già in relazione, vedranno una scintilla nella loro relazione. La tua monotonia sarà rotta. Puoi provare qualcosa di diverso con il tuo partner.

Gemelli

Organizza una cena romantica e vizia il tuo partner con la tua attenzione. Questo gesto di apprezzamento farà molto.

Cancro

Questo è il momento migliore per iniziare a lavorare su un nuovo progetto. È necessario prendersi cura del colore rosa quando si guarda la tua relazione attuale e prendere il necessario passo drastico.

Leone

Prova a controllare i tuoi sbalzi d’umore e ti vedrai presto con un’anima pia. Esamina se ti sta rendendo felice, e se non lo fa, allora questo è il momento giusto per cambiare strada.

Vergine

Con una buona dose di umorismo, la giornata può rivelarsi davvero molto piacevole. Oggi potresti essere insicuro e irrequieto e potresti trovare difficile fidarti delle sensazioni del tuo partner.

Bilancia

L’amore è nell’aria, l’amore è nella mente. In realtà l’amore è ovunque. Devi solo essere consapevole della sua presenza. Fai piccoli passi e parla con gli amici per un consiglio.

Scorpione

Il frutto della pazienza sarà dolce. Basta mantenere l’amicizia sotto il loro controllo in modo che non vengano cancellati completamente dalle loro menti.

Sagittario

Puoi sentirti appassionato ed emotivamente guidato verso questa persona. Gli altri eventi tenderanno a svanire quando sarai con questa persona.

Capricorno

hi è coinvolto in una relazione può decidere di sposarsi. Un cambiamento nelle energie planetarie oggi può farti valutare la tua relazione in una nuova luce.

Acquario

È vitale che controlli i tuoi sbalzi d’umore. Se non puoi farlo, prova a passare un pò di tempo lontano dal tuo partner.

Pesci

I tuoi poteri persuasivi sono al loro apice ora e questo ti aiuterà ad affrontare discussioni anche difficili riuscendo ad esporre efficacemente il tuo punto di vista.. Quindi, fai buon uso di loro.