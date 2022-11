Mercatini di Natale a Vallo della Lucania: arrivano in città le casette in legno

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, programma il Natale 2022; è stato pubblicato, infatti, l’Avviso per l’assegnazione delle casette in legno per lo svolgimento dei mercatini di Natale.

Appuntamento con i mercatini a partire dall’8 dicembre

I mercatini si svolgeranno dall’8 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 nell’area di Piazza Vittorio Emanuele. Le disposizioni, inoltre, saranno concordate con l’amministrazione comunale in sinergia con la Polizia Locale. I mercatini saranno aperti dalle ore 17:00 alle 23:00.

Ecco le categorie ammesse per l’assegnazione delle casette in legno

L’Associazione Culturale “Il Corriere Vallese” intende assegnare le casette in legno per lo svolgimento dei mercatini di Natale, saranno accettate soltanto le domande relative ad esposizione e vendita delle seguenti categorie merceologiche:

decorazioni natalizie (palline di Natale, presepi artigianali, pastori, casette, ecc…); artigianato riguardante cono e ceramica, candele, lampade, pizzi, merletti, tovaglie, servizi da tavola, bigiotteria, opere del proprio ingegno; oggettistica antica, fumetti, libri ,stampe, oggetti da collezione, dischi in vinile, giocattoli d ‘epoca; dolciumi e prodotti enogastronomici a km zero; saponi artigianali naturali e prodotti cosmetici naturali.

I requisiti per la partecipazione

Potranno partecipare alla selezione coloro che sono iscritti regolarmente alla Camera di Commercio, chi svolge attività commerciale su aree pubbliche, operatori professionali e associazioni culturali non a scopo di lucro. Ogni assegnatario dovrà provvedere all’abbellimento e alle decorazioni della propria casetta.

La singola casetta (o banco espositivo) verrà messa a disposizione in comodato d’uso gratuito previa sottoscrizione di contratto.

Sarà solo previsto un rimborso spese per il montaggio, smontaggio e manutenzione delle casette durante tutta la durata durata della manifestazione. Il rimborso spese, pari ad € 150,00 per ciascun espositore (€ 5.00/al giorno) dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione prima dell’inizio della manifestazione, o al più, nel modo seguente:

€ 75,00 entro l’inizio della manifestazione;

€ 75,00 entro e non oltre il 22.12.2022 .

Modalità di presentazione delle domande

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo corrierevallese@gmail.com entro e non oltre il 1° dicembre 2022. L’assegnazione della postazione sarà comunicata entro il 4 dicembre.