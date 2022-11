Giungano, scuola intitolata alla piccola Ida Vaina: presto la cerimonia

Concluso l’iter per l’intitolazione della scuola dell’infanzia di Giungano ad Ida Vaina. La cerimonia di si sarebbe dovuta sgolgerre Martedì 22 novembre alle ore 10:00. Il Comune di Giungano, amministrato dal sindaco Giuseppe Orlotti e il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo «Gino Rossi Vairo» Prof. Bruno Bonfrisco, hanno poi rinviato l’evento per il maltempo.

La morte della piccola Ida Vaina, era il 12 agosto del 2010

La piccola Ida Vaina, morì nel 2010 travolta da una balla di fieno. Erano le 11:00 del 12 agosto quando, nella contrada San Giuseppe di Giungano, la piccola Ida, di appena 3 anni, venne schiacciata da due enormi balle di fieno.

Le condizioni apparvero subito gravissime, arrivò pochi minuti più tardi in fin di vita al pronto soccorso di Agropoli, spirando poco dopo.

Le esequie si svolsero sul sagrato della Chiesa madre per l’enorme partecipazione dei cittadini provenienti anche dai paesi limitrofi per l’ultimo saluto alla piccola. Diverse le iniziative messe in campo per ricordare la piccola.

L’iter per l’intitolazione della scuola dell’infanzia di Giungano

Il ricordo della piccola Ida Vaina non è mai svanito. Nell 2017 venne organizzata una marcia in suo ricordo dagli alunni della scuola del Comune di Giungano. L’iter per intitolare la scuola dell’infanzia era partito subito dopo la morte della bimba. Le disposizioni della Prefettura prevedono, però, un tempo di 10 anni dalla morte per poter procedere.

E così, a dodici anni dalla morte della piccola, l’Ente, dopo aver fatto richiesta agli uffici territoriali del Governo, ha finalmente avuto il via libera all’intitolazione della scuola.