Castellabate, non solo scuole chiuse: possibile sgombero di diverse abitazioni

A salvaguardia dell’incolumità dei cittadini le cui abitazioni sono state interessate in maniera diretta da fenomeni di allagamento, eventi franosi e smottamenti, il comune di Castellabate ha imposto di allontanarsi immediatamente in caso di nuovi fenomeni metereologici e fino al perdurare degli stessi.

Allagamenti a Castellabate: i provvedimenti

Lo prevede una ordinanza adottata per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata in caso di nuove straordinarie precipitazioni, proprio per evitare possibili ed ulteriori danni a persone e a quelle abitazioni ubicate in prossimità dei valloni del territorio comunale, già duramente colpite nella giornata di ieri.

“Le straordinarie piogge che si sono riversate sulle nostre zone ieri hanno causato seri danni a strade, smottamenti vari, tanti allagamenti e disagi. Questa ordinanza è stata emessa proprio a tutela dell’incolumità di tutte quelle famiglie colpite direttamente da questi fenomeni, affinchè siano pronte ad allontanarsi dalle proprie abitazioni in caso di nuove precipitazioni. Proprio per limitare i danni è necessario monitorare e controllare soprattutto le zone a più alto rischio. Sono certo che supereremo queste difficoltà insieme collaborando per il bene della nostra Castellabate” afferma il vicesindaco Luigi Maurano.

Nelle scorse ore chiuse anche le scuole del territorio.