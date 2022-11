Se usi la stufa a gas c’è una cosa che devi assolutamente sapere

Con l’arrivo dell’inverno tutti noi cerchiamo un modo per riscaldarci. C’è chi adora il camino, chi preferisce la stufa a pellet, chi i termosifoni. Ci sono poi le stufette elettriche e i condizionatori, ma molti di noi hanno in casa una stufa a gas.

Se anche tu ne hai una allora c’è qualcosa che devi assolutamente sapere prima di decidere se continuare ad usarla.

Stufa a gas: quali sono i pericoli

Uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology, infatti, ha rilevato almeno 12 inquinanti pericolosi emessi dalle stufe a gas. Tra questi il benzene, una sostanza chimica nota per causare il cancro se c’è una esposizione a lungo termine. Lo studio è stato condotto in California.

I ricercatori hanno prelevato campioni di gas da 159 stufe presenti nelle case di 16 contee. Hanno trovato benzene nel 99% dei campioni.

Hanno anche calcolato l’esposizione al benzene di una famiglia in base alle dimensioni della casa, al livello di ventilazione della stanza, alla quantità di sostanza chimica presente e se le stufe perdevano quando venivano spente. I risultati hanno mostrato che le stufe con perdite maggiori esponevano le persone a concentrazioni di benzene fino a sette volte il livello di esposizione sicuro.

I rischi

Nel tempo, tale esposizione potrebbe aumentare il rischio per una persona di malattie del sangue o problemi riproduttivi. Tuttavia va detto che gli scienziati stanno ancora realizzando degli studi su come il benzene influisce sulla salute.

I pericoli del benzene

La sostanza chimica è stata collegata anche alla leucemia, al mieloma multiplo e al linfoma non Hodgkin. L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che non esiste un livello sicuro di esposizione al benzene.

Le stufe a gas: un rischio per l’inquinamento

Ma il benzene non è l’unica sostanza chimica preoccupante che proviene dalle stufe a gas, né le emissioni sono limitate alla California. Decenni di ricerca hanno suggerito che le stufe a gas sono una fonte di inquinamento dell’aria.

Emettono ossidi di azoto che possono irritare gli occhi, il naso, la gola o i polmoni e possono causare stanchezza, vertigini o mancanza di respiro in alcune persone.

Gli esperti hanno addirittura individuato 21 inquinanti atmosferici pericolosi provenienti da stufe a gas e linee del gas all’aperto. La ricerca è stata condotta nelle case di Boston. Tra gli inquinanti c’è un ampio gruppo di sostanze chimiche, incluso il benzene, che può aumentare il rischio di alcuni tipi di tumore, malformazioni alla nascita o deterioramento cognitivo tra le persone con esposizione a lungo termine.

La stufa a gas è realmente pericolosa?

Dopo aver letto l’articolo sicuramente spegnerai la tua stufa a gas e la metterai in cantina. Ma prima di farlo c’è qualcosa che devi sapere. I pericoli della stufa a gas possono non essere comuni a tutti i riscaldamenti.

“Pensiamo che abbia qualcosa a che fare con la provenienza del gas”, ha affermato Eric Lebel, un altro coautore dello studio, parlando dell’emissione di sostanze dannose. “La California ha due principali gasdotti da cui importa il gas: uno proveniente dalle Montagne Rocciose e uno proveniente dal nord dal Canada”.

Bilsback ha affermato che il benzene può entrare in una fornitura di gas in diversi momenti e può dipendere da come il gas viene immagazzinato o trasportato. Da lì, potrebbe essere rilasciato in un’altra stanza o nella cucina tramite i fornelli quando sono accesi o c’è una perdita.