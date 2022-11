Allagamenti a Capaccio, la Lega: «Perché non sono stati previsti interventi?»

Danni e disagi lungo via Magna Graecia a causa del maltempo. Eppure in quest’area sono stati realizzate opere pubbliche. Perché, allora, non sono state previste opere idrauliche idonee al drenaggio delle acque meteoriche? A chiederselo Giovanni Licinio, coordinatore cittadino della Lega a Capaccio Paestum alla luce degli allagamenti registrati sul territorio

Maltempo e allagamenti a Capaccio Paestum: la situazione

L’ondata di maltempo di ieri, infatti, ha provocato non pochi problemi, in particolare in località Borgonuovo. Diverse proprietà private sono risultate allagate.

«Le forti precipitazioni piovose di ieri hanno fatto emergere una programmazione deficitaria in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e di sicurezza di tutto il territorio per scongiurare danni e disagi causati da allagamenti, smottamenti, frane ed altro», accusa Licinio. Il coordinatore della Lega, mostra meraviglia per un progetto di restyling di via Magna Graecia che non ha previsto «il potenziamento dei tubi delle acque bianche e un maggior numero di caditoie».

Le criticità

«Anche altri tratti di Via Magna Grecia, che prima dei lavori non si allagavano, come ad es.

all’altezza dell’ex Liceo scientifico, sono stati interessati dall’allagamento e da danni.

Risulta evidente che l’estetica dell’opera non è stata connessa alla necessaria sua funzionalità da chi l’ha progettata, ma soprattutto dai Consiglieri comunali o da chi ha approvato il Progetto originale».

Di qui la richiesta indirizzata a palazzo di città di conoscere perché non sono stati garantiti i necessari interventi e se i cittadini saranno risarciti. Al contempo il coordinatore della Lega chiede che si verifichi se i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.