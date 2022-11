Allagamenti a Capaccio: «Per quanto tempo dovremo subire questo problema?»

Capaccio Paestum è stata una delle località maggiormente colpite dal maltempo con allagamenti in diverse aree. Disagi si segnalano in particolare in località Borgonuovo, a ridosso di Paestum. A sollevare il caso è il gruppo Italia al Centro – Noi Moderati, tramite il neo portavoce Luigi Marino che sottolinea come i disagi abbiano riguardato anche altre località. Dito puntato contro le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni, incapaci di risolvere il problema.

Allagamenti a Capaccio Paestum: le segnalazioni

«Quello di cui si necessita – osserva Marino – è una visione globale che prenda anche in considerazione una progettazione urbanistica che tenga conto dell’evoluzione di un territorio che è cresciuto tantissimo dal punto di vista edilizio e demografico. Il fatto che in località Borgonuovo di Capaccio si verifichino puntualmente allagamenti la dice lunga anche sullo stato di salute delle reti fognarie».

Accuse sono rivolte sia il Consorzio di Bonifica, che all’Ente Comune. «Sono stati interessati dai residenti della località Borgonuovo su quanto accade ad ogni intenso evento piovoso, in particolare con il deposito di una missiva con allegato dossier fotografico al protocollo».

«Noi moderati non riesce a capire come mai una amministrazione dalle “inaugurazioni” e dalle “pose delle prime pietre” facili – ironizza Marino – essendo guidata da un “Sindaco che sa fare il Sindaco” non si sia accorta di tali problemi e li abbia già risolti. Ora, chiediamo al Sindaco per quanto tempo ancora i cittadini di Licinella per recarsi alle poste, dopo una copiosa pioggia, dovranno indossare gli stivali e sino a quando a Borgonuovo i cittadini saranno costretti a vedere acqua e feci invadere le strade cittadine e le loro private proprietà».

La richiesta

Alla luce degli ultimi allagamenti a Capaccio l’invito a «rivedere tutte le reti presenti sul territorio. Soprattutto quelle reti fognarie. Basterebbe dare incarico ai tecnici… pagati anche per quello».