Cosparge la moglie di alcool e le dà fuoco. È quanto sarebbe accaduto a Montecorvino Pugliano. Al momento le ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

Cosparge la moglie e le dà fuoco: il caso

Stando a quanto si apprende un uomo avrebbe cosparso la moglie di alcool per poi appiccare il fuoco. La donna ha riportato diverse ustioni sul corpo. Immediatamente è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Salerno dove è stata ricoverata.

I medici stanno valutando il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli, dove è presente un reparto per i grandi ustionati. Ai Carabinieri della compagnia di Battipaglia il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il precedente

La notizia è emersa a poche ore dalla tragedia di San Mango Piemonte. Questa mattina, infatti, un uomo di 60 anni ha accoltellato la moglie per poi togliersi la vita, impiccandosi ad un viadotto dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, proprio nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte.

La donna, rimasta ferita gravemente, è deceduta dopo il trasferimento in ospedale. Indagini in corso anche in questo caso da parte delle forze dell’ordine per comprendere cosa sia realmente accaduto e cosa abbia provocato il drammatico gesto del 60enne che ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita.