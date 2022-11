Vetri appannati d’inverno: 9 regole per evitare la condensa

Da autunno a primavera, quando ti metti in auto, si presenta lo stesso problema: la condensa. Avere i vetri appannati è un fenomeno naturale ma talvolta può essere fastidioso ed anche pericoloso se accade mentre siamo alla guida. Ma come sbrinare il parabrezza e come evitare il problema? Vediamolo insieme.

Vetri appannati, perché accade?

Prima di capire come sbrinare il parabrezza della tua auto quando i vetri sono appannati, cerchiamo di capirne la causa. La condensa si verifica quando l’aria calda e umida incontra una superficie fredda. Quando le persone salgono in macchina e fa molto freddo, ad esempio, l’aria calda e umida del loro respiro entra in contatto con un parabrezza freddo e l’umidità dell’aria si raccoglie sul vetro che si appanna.

Questo processo può verificarsi anche se l’auto viene riscaldata dal sole. L’interno dell’auto funge da serra. Senza ventilazione l’umidità che sale non può fuoriuscire dall’abitacolo e quindi si trasforma in acqua quando tocca il vetro.

Cosa fa appannare i vetri?

Ecco alcune delle cause più comuni di umidità interna dell’auto:

Vestiti bagnati, scarpe, stivali, ecc.

Respiro umano (sì, questo causa davvero umidità)

Tappeti umidi

Perdite dal tettuccio apribile, dal sistema di ventilazione, dalle portiere o dai finestrini

Cibi o bevande caldi e fumanti

Il refrigerante fuoriesce nel veicolo dal riscaldamento

Rifiuti lasciati nel veicolo

1. Vetri appannati: accendi l’aria condizionata

La cosa più semplice da fare quando hai i vetri appannati è attivare il pulsante di sbrinamento, che accende sia il riscaldamento che l’aria condizionata. Potreste pensare che sia strano accendere l’aria condizionata quando fuori fa già freddo. Ma l’idea è che l’aria condizionata rimuove l’umidità dall’aria, rendendo impossibile l’appannamento dei vetri.

2. Prova un assorbitore di umidità

Se non hai l’aria condizionata puoi acquistare un prodotto apposito per catturare acqua e condensa. Assicurati solo di metterlo in un posto sicuro dove non possa cadere (forse una tasca della porta) e svuotalo ogni giorno quando inizia a riempirsi.

Nel tempo, noterai che la condensa si riduce.

3. Rimuovi le fonti di umidità

Poiché la condensa si forma quando l’aria calda dell’auto entra in contatto con il vetro freddo del parabrezza, è importante rimuovere il maggior numero possibile di fonti di umidità.

Verificare la presenza di perdite, verifica che i tappetini non siano bagnati e lascia i finestrini leggermente aperti nelle giornate soleggiate, anche invernali. Assicurati però di chiuderli durante la notte o… quando piove!

4. Spegnere il riciclo dell’aria

Tutte le auto hanno un pulsante per il ricircolo dell’aria, specialmente le auto con aria condizionata, ma molte persone non hanno la più pallida idea di cosa sia. Di solito viene mostrato come l’immagine di una persona che viene colpita in faccia da un’enorme freccia (o talvolta una forma a “C” con una freccia alla fine). Ciò significa che invece di ottenere nuova aria dall’esterno, il sistema sta riciclando la stessa aria dalla tua auto attraverso il sistema. Non ti libererai dei vetri appannati così.

5. Pulisci i vetri con un buon detergente

Un parabrezza immacolato significa meno sporco e sporcizia su cui possono aderire le gocce d’acqua ed è un ottimo modo per fermare la condensa in un’auto. Puliscilo con un detergente apposito e migliorerai la situazione.

6. Rimuovi vestiti e tappetini bagnati

Anche questo sembra ovvio, ma i vestiti bagnati porteranno più umidità nell’aria. Anche i vestiti da palestra o un kit da bagno per bambini aggiungeranno umidità non necessaria all’abitacolo del veicolo. Controlla anche che non siano bagnati i sedili e i tappetini

7. Aerare il veicolo il più spesso possibile

Metti i riscaldamenti al massimo e apri i finestrini durante la guida, se puoi. Dirigere le prese d’aria sui tappetini e sui sedili quando possibile.

8. Evita le coperture per auto

Le coperture per auto, se non traspiranti, facilitano il fenomeno dei vetri appannati. Evita di usarle.

9. Vetri appannati? Controlla le guarnizioni

Qualsiasi guarnizione della porta rotta può consentire all’acqua di entrare nell’abitacolo di un veicolo. Ciò favorisce l’umidità e quindi i vetri appannati. Controlla bene quindi guarnizioni di finestrini e cappotta.