Sr488, sindaco accusa: «Strada mulattiera»

Il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, ha indirizzato un’istanza alla Provincia di Salerno, nello specifico al Settore Viabilità e Trasporti, al fine di avere delucidazioni riguardo allo stato dei lavori sulla ex SR488, nel tratto che collega località Ponte Rotto di Laurino al Bivio Magliano.

Sr488 in stato di degrado, l’appello del sindaco

Le domande del primo cittadino sorgono alla luce dello stato di degrado dell’arteria. Quest’ultima è definita una mulattiera. Eppure risulta indicata come strada alternativa in seguito della chiusura al transito, fino al 1 aprile 2023, della strada provinciale Campora – Retara.

“Seppur è stata segnalata la situazione di grave degrado in cui versa la strada, situazione che può costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità, nulla è stato fatto per migliorarla”. Così scrive Gregorio nell’istanza.

Le criticità

A quanto pare sulla Ponte Rotto di Laurino – Bivo Magliano gli unici interventi effettuati risalgono a circa venti giorni fa. Sul tratto di strada la ditta ha scaricato un camion di breccia ed è stato realizzato un tratto di cunetta di circa 15 metri. “Dopo di questo il nulla. Questa è l’attenzione riservata alle aree interne” ha continuato indignato il primo cittadino che ora vuole vederci chiaro.

“Poiché non è dato sapere né acquisire alcuna notizia in merito ai predetti lavori, data l’assenza di qualsiasi cartello informativo, si chiede di avere le informazioni e la documentazione adeguata” ha chiesto il sindaco nell’istanza inviata alla Provincia.

Il primo cittadino ha specificato di voler prendere atto della perizia dei lavori con l’indicazione dei tratti di strada interessati, dell’importo dei lavori e del ribasso d’asta praticato. Non solo: chieste informazioni sul nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice con eventuali subappalti o noli. Infine del tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori e delle penali previste per i ritardi oltre che delle eventuali sospensioni o proroghe dei tempi contrattuali.