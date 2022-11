Inaugurata la sede del Centro Contemporaneo delle Arti a Roccadaspide

Nella serata di venerdì 11 Novembre è stata presentata alla cittadinanza di Roccadaspide la nuova sede del Centro Contemporaneo delle Arti.

Una manifestazione intensa e affascinante iniziata con lo svelamento della Piramide Culturale del Cilento e conclusa con la lettura di poesie e aforismi visivi tratti dalle trenta tele allestite sulle mura della stessa sede in Piazza Crescella, vicino all’innovativo Ecomuseo Virtuale e alla Chiesa della Natività.

Il Centro Contemporaneo delle Arti

A presentare l’iniziativa il Sindaco Gabriele Iuliano. Il primo cittadino, sin dall’inizio, ha accolto l’iniziativa lavorando affinché Roccadaspide ne occupasse un ruolo centrale. Intervenuti anche il poeta ed ideatore del progetto Menotti Lerro, il critico Francesco D’Episcopo e lo Psichiatra e Antropologo Luigi Leuzzi.

La cerimonia

I relatori hanno raccontato la genesi del Centro e del Movimento Empatico e spiegato l’azione culturale che si intende mettere in campo prossimamente per far sì che il Cilento diventi un centro culturale e artistico di notevole importanza e sempre più apprezzato.

Durante la serata si è discusso anche della volontà di dare vita ad un Premio Cilento Narrativa per la prossima estate che sarà parte integrante del già noto “Premio Cilento Poesia” finanziato da quest’anno con i fondi del Ministero della Cultura su proposta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Salerno e Avellino.