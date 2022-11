1,5 milioni per la pubblica illuminazione: Altavilla riduce i consumi

Circa un milione e mezzo di euro per ridurre i consumi energetici derivanti dalla pubblica illuminazione. Questo il finanziamento ottenuto dal comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Francesco Cembalo. L’importo finanziato, che di preciso ammonta a 1.432.600 euro, è stato approvato con decreto della Regione Campania per l’“Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione”.

Esulta l’amministrazione comunale che potrà così ridurre i costi imputati alla spese energetica creando maggiori risorse da impegnare sul territorio potenziandone la sicurezza.

“L’ottenimento di questo finanziamento è dovuto anche all’ottimo lavoro dell’Ing. Carlo Di Lucia e del Geom. Cimino del Comune di Altavilla Silentina e all’impegno del delegato ai rapporti con la Regione Campania, Andrea Volpe che ha seguito passo dopo passo l’iter istituzionale che ci ha portati a questo risultato” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Cembalo, assieme ad altri rappresentanti dell’ente comunale, ha ritirato di persona il decreto di finanziamento questa mattina.

Le opere di efficientamento energetico

Sono sempre di più i comuni che puntano sull’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. In particolare le opere consistono nell’istallare lampade a led che hanno maggior efficienza rispetto alle luci tradizionali e consumi ridotti.