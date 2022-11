Efficientamento energetico: nuovi lavori a Capaccio Scalo

La città di Capaccio Paestum punta sull’efficientamento energetico e infatti ha avviato nuovi lavori che porteranno al completamento dell’impianto di pubblica illuminazione in località Capaccio Scalo. Nello specifico le opere avviate questa mattina consentiranno sostituire gli attuali apparecchi con vecchie lampade con nuovi lampioni a LED.

Efficientamento energetico con fondi dello Stato

L’Ente può avviare questi interventi di efficientamento energetico grazie alle risorse assegnate dal governo. Già in passato il Comune di Capaccio Paestum ha eseguito interventi simili, pertanto queste opere vanno ad aggiungersi a quelle già realizzate.

La rete a LED

Nello specifico tali impianti saranno posizionati in Viale della Repubblica, Via Magna Grecia e Corso Italia e strade limitrofe. In particolare, l’efficientamento energetico interesserà: via Caduti di Nassirya, via Salvo d’Acquisto, via A. Gramsci, via A. De Gasperi, via Don Lorenzo Sturzo, via Alessandrini, via Einaudi, via Bachelet, via G. Rossa, via Fornilli, via Parri, via G. Falcone, via C.A. dalla Chiesa, viale Padre Pio, via G. Sacco, via A. de Pretis, via G. Garibaldi, via Pisacane, via Aldo Moro e Piazza Mercato.

Il commento

«La pubblica illuminazione è sempre stata una delle priorità della nostra azione amministrativa – dice il sindaco Franco Alfieri – Oggi consegniamo i lavori che andranno a completare l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Capaccio Scalo, assicurando una migliore qualità dell’illuminazione e un risparmio economico all’ente».