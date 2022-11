“Voler bene a Sanza”: l’iniziativa che ha convolto decine di giovanissimi

Con una settimana di ritardo, a causa delle condizioni meteo, si è tenuto nella giornata di ieri l’appuntamento “Voler bene a Sanza” che ha visto impegnati decine di giovani e meno giovani mobilitati per ripulire angoli del territorio presi d’assalto da incivili senza scrupoli dediti al lancio del “sacchetto selvaggio”.

Voler bene a Sanza, ecco l’iniziativa

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione promossa dall’Amministrazione comunale di Sanza e dall’associazione Tre T del Cervati, con il supporto della Protezione Civile Gruppo Lucano, ha registrato l’adesione tra gli altri, dell’Ufficio Turistico del Comune di Sanza; l’Associazione T.A.P. “Tramandiamo Attività Popolari”; la Pro Loco di Sanza; la Consulta delle Donne di Sanza; la coop. Quota 1898; il gruppo Cervati Meeting; l’ASD Cervati Ranch.

Molto gradita poi l’adesione della bottega “Pasticciando” che ha deliziato i presenti con dolci e tipicità locali, un modo dolce per ringraziare coloro che hanno scelto di prendersi cura del bene comune dimostrando concretamente cosa vuol dire: “Voler bene a Sanza”.

Straordinaria poi la partecipazione di alcuni migranti, minori non accompagnati, unitamente ai mediatori culturali de “Il Sentiero” che hanno voluto esserci ad ogni costo; un modo semplice ma efficace per ringraziare la comunità locale per l’affetto e l’accoglienza.

“Siamo noi che dobbiamo ringraziare tutti coloro che si prendono cura del nostro territorio – ha sottolineato il vicesindaco Toni Lettieri – E’ bello vedere decine di giovani che con entusiasmo ed amore per il prossimo, tutti insieme, scelgono di prendersi cura del bene comune. Grazie a tutti – ha aggiunto il vicesindaco Lettieri grazie soprattutto alla famiglia Citera-Catania per l’ospitalità ed infine i ragazzi ospiti della comunità alloggio la Roccia”.

Nota stonata è il dover costatare la presenza di rifiuti di ogni genere, dai sacchetti di spazzatura domestica, alle bottiglia di plastica, scatole di medicinali scaduti, addirittura dei gratta e vinci tra cui uno vincente.

“E’ l’energia dei giovani che vince – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – grazie a loro, a tutti coloro che si adoperano nel voler bene a Sanza. Grazie per la bella lezione di comportamento e di educazione civica. Siete voi i custodi del futuro, concittadini che amano il nostro borgo. Un grazie sincero”