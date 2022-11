«Voler bene a Sanza»: volontari impegnati nella pulizia delle Sponde del Bussento

Chi vuole bene al proprio paese si impegna a mantenerlo in buono stato e a garantirne la pulizia. In tal senso l’associazione Tre T del Cervati, con il supporto della Protezione Civile Gruppo Lucano e il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato l‘iniziativa “Voler Bene a Sanza.

Voler Bene a Sanza, l’iniziativa

Nel corso della giornata i volontari si impegneranno nella pulizia del territorio, raccolta rifiuti e bonifica di aree interessate dall’abbondono di spazzatura indiscriminatamente. L’intervento in particolare interesserà l’area tra contrada Valleraia e Ponte l’Inferno.

Qui i partecipanti saranno impegnati nella pulizia delle sponde del fiume Bussento.

Voler Bene a Sanza prevede il raduno alle ore 8 in piazza XXIV maggio. Impegnati nell’iniziativa, tra gli altri, l’Ufficio Turistico del Comune di Sanza; l’Associazione T.A.P. “Tramandiamo Attività Popolari”; la Pro Loco di Sanza; la Consulta delle Donne di Sanza; la coop. Quota 1898; il gruppo Cervati Meeting; l’ASD Cervati Ranch.

Il commento

“L’appuntamento Voler bene a Sanza è un momento di grande orgoglio per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Vittorio Esposito – L’energia dei giovani e dei volontari delle diverse associazioni coinvolte che si adoperano nel voler bene a Sanza è una lezione di comportamento per tutti coloro che preferiscono le chiacchiere da bar e la polemica sterile all’azione concreta ed al darsi da fare. Ecco perché – aggiunge il sindaco Esposito – rivolgo a tutti questi nostri concittadini che lo amano per davvero il nostro borgo, un grazie sincero. Il lavoro che stiamo facendo e che ci vedrà impegnati con maggiore attenzione nei prossimi anni per concretizzare gli interventi del progetto “Sanza borgo dell’accoglienza” necessita di un segnale nuovo di amore per la cultura del bello; quella cultura che mostrano inequivocabilmente questi giovani e concittadini di Sanza” ha concluso il sindaco Esposito.