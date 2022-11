Giornata del diabete, i comuni salernitani si illuminano di blu

L’Asl Salerno scende in campo per la Giornata mondiale del Diabete che si celebra, in tutto il mondo, il 14 novembre. La giornata, che ricade nell’anniversario della nascita di Frederick Banting, scopritore dell’insulina, prevede una serie di iniziative atte ad accendere i riflettori sulla patologia.

Giornata del diabete: l’iniziativa dell’Asl Salerno

Il motto dell’edizione 2022 è “Accesso alle cure per tutti”. La frase è ispirata alle parole di San Francesco: “Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito”.

Questa mattina presso la cattedrale di Salerno si è tenuta una solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo di Salerno, S.E. Mons. Andrea Ballandi.

I comuni si illuminano di blu

Per questa sera, invece, tutti i 158 comuni della provincia di Salerno sono stati invitati ad illuminare la facciata del proprio palazzo municipale di blu per mandare un messaggio simbolico nella giornata del diabete.

“L’ obiettivo – spiegano dall’ASL di Salerno – è quello di richiamare l’attenzione sul Diabete, educare alla prevenzione e ad una corretta gestione delle malattie ad esso correlate, nella certezza che la sua buona gestione assicura una buona qualità della vita”.