Castelnuovo piange Giuseppe Lambiase, morto durante battuta di caccia

Tragedia ieri pomeriggio nel Cilento. Giuseppe Lambiase, cacciatore di 70 anni, ha perso la vita in località Montisani di Vallo della Lucania. L’uomo originario di Castelnuovo Cilento, è stato scambiato per un cinghiale ed è morto raggiunto dai colpi partirti dal fucile di un altro cacciatore.

Incidente di caccia, morto Giuseppe Lambiase: la dinamica

Entrambi stavano partecipando ad una battuta di caccia. Località Montisani si trova a pochi passi dal centro cilentano ed è la zona che ospita il centro della Biodiversità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Increduli e sotto choc i compagni di caccia del 70enne che non appena si sono resi conto dell’accaduto hanno fatto scattare l’allarme. Giuseppe Lambiase aveva diverse ferite. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con una ambulanza della Misericordia. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale San Luca ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

I soccorsi

I sanitari del presidio ospedaliero hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma il cuore del 70enne ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale. I colpi di fucile lo avevano raggiunto in più parti del corpo. Aveva anche una profonda ferita alla gola. Una situazione disperata che non ha lasciato scampo a Giuseppe Lambiase.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania guidati dal tenente colonnello Sante Picchi. I militari hanno posto sotto sequestro il fucile da cui è partito il colpo che ha ucciso lo sfortunato cacciatore.

In caserma sono stati ascoltati gli altri cacciatori che hanno preso parte alla battuta. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita a Giuseppe Lambiase. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Il cordoglio

«La Comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un Uomo perbene, umile , generoso , impegnato nel sociale e amico di tutti», ha detto il sindaco Eros Lamaida.

«Un grande lavoratore con la famiglia, sempre, nel cuore, unico Suo faro, unica Sua ragione di vita. Quella famiglia che ha amato, ama e continuerà ad amare. Per l’eternità. È una perdita immensa per Castelnuovo Cilento», ha concluso il primo cittadino.