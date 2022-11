Incidente di caccia nel Cilento: morto 70enne

Era uscito per una battuta di caccia insieme ad un amico, tra Castelnuovo Cilento e Vallo della Lucania quando qualcosa è andato storto e si è verificato l’incidente. Un uomo di settant’anni, G.L., ex consigliere comunale, è infatti deceduto dopo essere stato colpito da un proiettile partito da un fucile da caccia. Si trattava proprio dell’arma dell’amico che, forse scambiandolo per un cinghiale o un altro animale selvatico ha aperto il fuoco verso di lui col pendolo in pieno.

Incidente di caccia a Vallo della Lucania, i soccorsi

La vittima dell’incidente di caccia era residente a Castelnuovo Cilento. È stato l’amico a prestare i primi soccorsi e a far scattare l’allarme.

Raggiunto dagli uomini del 118 è stato trasferito in ospedale. Purtroppo, nonostante le cure ricevute dai sanitari del nosocomio vallese, per lui non c’è stato nulla da fare.

I precedenti

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Vallo della Lucania guidati dal Tenente Colonnello Sante Picchi. Un incidente di caccia simile è accaduto lo scorso mese di ottobre a Stella Cilento. Per fortuna in quel caso la vicenda non si è conclusa in modo tragico. Lo scorso anno, invece, un uomo di Montecorice avrebbe addirittura ferito la moglie scambiandola per un cinghiale.