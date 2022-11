Agevolazioni Tari a Ceraso: ecco chi può beneficiarne

Bollette Tari, a Ceraso scattano le agevolazioni per utenze domestiche. Una iniziativa, quella disposta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Aniello Crocamo, finalizzata a garantire alle famiglie meno abbienti i giusti aiuti in considerazione della crisi economica in atto.

Agevolazioni a Ceraso sulle Utenze domestiche

Il beneficio è destinato alle sole utenze domestiche e a chi ha un ISEE non superiore a € 14.000,00. Il beneficio non può superare l’importo della bolletta Tari 2022 e, in ogni caso, € 600,00 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie che ammontano a € 31.872,16.

I soggetti beneficiari che hanno già pagato, tutta o in parte, la Tari 2022 possono chiedere di utilizzare tale somma per:

a) scorporarla dalla Tari di precedenti annualità ancora scoperte;

b) portarla a credito per la Tari 2023.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30.11.2022, secondo le modalità previste nell’avviso. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato l’apposito modello, che può essere scaricato dal sito internet del Comune oppure richiesto all’Ufficio servizi sociali.

Per tutte le informazioni, si rimanda all’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio online, affisso anche nelle bacheche comunali.