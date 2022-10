Agevolazioni Tari a Casal Velino: ecco chi può beneficiarne

Bollette Tari, a Casal Velino scattano le agevolazioni per utenze domestiche e attività commerciali. Una iniziativa, quella disposta dall’amministrazione comunale, finalizzata a garantire i giusti aiuti in considerazione della crisi economica in atto e dell’emergenza pandemica che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Agevolazioni Tari a Casal Velino: attività commerciali

Per le attività commerciali costrette a chiudere a causa dell’emergenza sanitaria previsto un contributo stimato in una misura massima dell’80% della Tari dovuta, in ogni caso non potrà essere superiore a 600mila euro.

Le utenze domestiche

Per quanto riguarda le utenze domestiche previsti contributi a seconda dell’Isee: se non superiore a 8.107,60 euro il contributo massimo sarà di 150 euro; per un Isee non superiore a 15mila euro, bonus di 100 euro: se l’Isee, invece, non supera i 25mila euro il contributo massimo sarà di 70 euro.

Le domande

C’è tempo entro e non oltre il 20 ottobre 2022 per presentare domanda. Il contributo Tari sarà utilizzato a compensazione degli obblighi tributari di versamento della Tari. I cittadini o i titolari di attività dovranno presentare delle autocertificazioni all’Ente che saranno verificate dall’ufficio tributi prima della concessione dei bonus.

Il bonus è una tantum; sarà possibile presentare istanza per le agevolazioni Tari a Casal Velino anche relative agli anni 2020 e 2021, qualora non già presentate.