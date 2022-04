Tari a Casal Velino: ecco le scadenze

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale di Casal Velino, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, in vista dell’approvazione del bilancio ha definito le date per il versamento della Tari. Due le scadenze: una prima rata entro il 15 maggio (acconto) ed una il 15 settembre (saldo).

Tari a Casal Velino: i dettagli

Il versamento della prima rata deve essere pari al 50% dell’importo dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe Tares vigenti, oltre al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente. Così anche con la seconda.

Il contribuente avrà la facoltà di effettuare il versamento delle due rate anche in un’unica soluzione, entro la scadenza stabilità per il versamento della prima rata.

Per le utenze non domestiche e le categorie meno abbienti, fanno sapere da palazzo di città, “è possibile prevedere forme di erogazione di un contributo compensativo a valle del ruolo 2022, eventualmente a scomputo del tributo dovuto e previa esibizione del pagamento effettuato al netto dello stesso indicando quale termine ultimo per la conclusione di tale operazione il 15 dicembre 2022”.