Come accendere il camino in modo perfetto

Il fuoco è un elemento fondamentale per creare un’atmosfera accogliente in casa durante l’inverno. Per accendere il camino in modo perfetto, bisogna però seguire alcune regole. Tanto per cominare bisogna preparare la stanza in cui si trova, chiudendo eventuali porte e finestre per evitare che l’aria fredda entri. Si consiglia inoltre di pulire bene il camino dalla fuliggine e dalle ceneri accumulate prima dell’accensione.

Accendere il camino non è sempre un gioco da ragazzi. Vediamo insieme come fare

Accendere il camino in modo corretto

Per accendere il camino nel modo corretto, è importante disporre gli elementi in base alla loro combustibilità: si parte dal fondo con la legna più umida e si procede verso l’alto con quella più secca. I pezzi di legna devono essere messi a contatto tra loro in modo da favorire la combustione. Si può poi aggiungere qualche foglio di giornale o piccoli pezzi di cartone per aumentare la temperatura del fuoco.

Una volta acceso il fuoco nel camino, è importante controllarlo costantemente per evitare che si spenga o che diventi troppo forte: se si notano delle fiamme troppo alte, è sufficiente aggiungere un po’ di carbone o di legna umida per ridurle. Se invece il fuoco sembra debole, sarà necessario aggiungere altra legna secca per aumentarne la intensità.

Legna, quanto ne serve?

Per un camino di dimensioni medie, servono circa 4-5 kg di legna secca. Se la stanza è molto grande o il camino è particolarmente grande, sarà necessario aggiungere altra legna per mantenere il fuoco acceso.

Disporre bene la legna nel camino è essenziale per avere un bel fuoco

Come si dispone la legna?

Per un fuoco ottimale, è importante disporre la legna in modo che possa prendere bene il fuoco. Questo significa disporla a forma di cono, con i pezzi più piccoli e meno densi verso l’alto. In questo modo sarà più semplice accendere il camino.

Cosa usare per accendere il camino?

Una volta che la legna è disposta in modo ottimale, ci sono diversi modi per accendere il fuoco nel camino. Si può utilizzare un accendino, un fiammifero o una candela. L’importante è fare in modo che la fiamma tocchi direttamente i pezzi di legna più piccoli, in modo che possa prendere bene. Occhio a non utilizzare alcool o altre sostanze simile. Può essere molto pericoloso.

Accendere il camino non basta. Per aver un bel fuoco soffiate sulla fiamma

Soffiare sul fuoco

Quando la legna sta iniziando a bruciare ma la fiamma è ancora timida allora fate aria. Ciò faciliterà la combustione. Ci sono attrezzi appositi per fare vento oppure potete utilizzare una canna e soffiare alla base della legna.

A questo punto il gioco è fatto. Dopo aver acceso il camino preoccupati che la fiamma possa essere sempre alimentata. Inserisci nuova legna se necessario e controlla che non si spenga del tutto. Spesso, anche quando non vediamo la fiamma, c’è comunque della legna che arde sotto la cenere. Basta smuoverla, soffiare e aspettare che il fuoco torni ad alimentarsi. Avrai un camino perfetto pronto a riscaldare le tue serate invernale e a garantirti un’atmosfera che soltanto questo tipo di riscaldamento è capace di darti.