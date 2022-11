Pulire il camino in vista dell’inverno: vediamo come fare

L’inverno è ormai vicino. Il freddo si intensifica e molti di noi hanno già acceso i riscaldamenti. Quest’anno, però, bisogna fare i conti con gli aumenti di gas ed energia ed anche il prezzo del pellet è salito alle stelle. Ecco perché questo inverno può essere l’occasione giusta per pulire il camino e tornare ad accendere il fuoco.

La legna non ha subito gli aumenti delle altre fonti di riscaldamento, quindi sia che non accendete il camino da anni, sia che lo fate stagionalmente, preparatevi nel modo giusto.

Una cosa è certa. Prima di accendere il camino bisogna pulirlo, vediamo come.

Come pulire il camino

La pulizia del camino è fondamentale, così come una manutenzione costante. Ciò che conta non è soltanto rimuovere la cenere rimasta e i residui di legna, ma soprattutto occuparsi della canna fumaria. Fai attenzione: corri il rischio anche di brutti incidenti domestici se non è pulita nel modo giusto. Se poi hai dei dubbi contatta uno spazzacamino.

Se pensi di essere in grado di farlo da te, invece segui i nostri consigli.

Pulire il camino è un’operazione importantissima. Fallo sempre con il fuoco spento

Come pulire il camino: la canna fumaria

Pulire il camino significa innanzitutto pulire la canna fumaria. Vediamo come. Questo lavoro devi farlo con il camino spento e freddo. Munisciti di un apposito kit che potrai comprare anche on line. Questo deve contenere una lunga asta flessibile che sia capace di raggiungere ogni punto della canna fumaria. Un metodo moderno è il kit a trapano. Esso, sfruttando la rotazione generata dal trapano, riesce a pulire tutte le pareti interne della canna fumaria. Devi riuscire ad arrivare fino in alto e rimuovere tutte le impurità. Scegliete un attrezzo con setole resistenti e flessibile.

Fai attenzione a mettere dei teli in casa perché potrebbe riempirsi di fuliggine e cenere.

Pulire le superfici

Pulire il camino significa anche pulire la parte interna e le varie superfici. Scegliete un prodotto specifico in base al materiale.

Tra i rimedi della nonna c’è l’aceto bianco, utile a rimuovere le macchie dalle superfici, in particolare quelle di fuliggine o le incrostazioni. On line, poi, trovate prodotti per ogni altra superficie. Ti consigliamo, però, sempre di spendere nei negozi locali.

Se invece dovete pulire il vetro, una spugna bagnata cosparsa di cenere fredda può essere la soluzione Anche questo metodo ce lo insegna la nonna. Dopo un primo passaggio ripassate con una spugna pulita. Pure in questo caso le operazioni vanno effettuate con il camino spento.

Rimuovere la cenere

La cenere è un altro elemento che caratterizza un camino. Si rimuove con paletta e scopettta. Ma sapete che il volume della fuliggine e del fumo diminuiscono se spargete sulla legna che sta bruciando una manciata di sale?

Pulire il camino a fine inverno

Pulire il camino è necessario non solo in vista della stagione invernale ma anche quando le temperature vi consentono di spegnerlo.

È dunque buono eseguire le operazioni indicate anche in quest’occasione. Al termine pulite anche gli attrezzi che avete utilizzato.