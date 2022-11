Castel San Lorenzo, un corso sull’uso del defibrillatore a scuola

Successo a Castel San Lorenzo per il corso di BLSD e PBLSD, patrocinato dall’Ente, dedicato agli alunni delle scuole del paese, al personale scolastico e ai cittadini.

Il corso, che si conclude oggi presso l’Aula Polifunzionale di via Vigna della Corte è stato organizzato dall’associazione Margherita, da anni attiva sul territorio castellese, presieduta da Pasquale Pepe ed è stato attuato con il supporto e la collaborazione dell’associazione Siena Cuore Odv, presieduta da Yuri Gonelli con la direzione scientifica di Francesca Diana.

Si è già svolto in passato per formare i gestori delle attività commerciali, i carabinieri, la polizia municipale, gli operatori delle scuole per l’infanzia e i dipendenti comunali.

“L’associazione Siena Cuore Odv ha già formato circa 6.000 persone” ha fatto sapere il coordinatore degli eventi dell’associazione Margherita, Gianfranco Miano che ha ricordato che Castel San Lorenzo è un paese cardioprotetto poiché sono diversi i defibrillatori presenti nel comune.

Ma in cosa consiste il corso BLSD e cos’è?

BLSD, infatti, è l’acronomo di Basic Life Support Defibrillation, in riferimento alle manovre di primo soccorso da attuare tempestivamente, con defibrillatore, in caso di arresto cardiaco improvviso, mentre PLSD si riferisce alle stesse manovre da attuare in caso in cui il paziente sia in età pediatrica. Alla professoressa Giuliana, delegata della dirigente scolastica dell’Istituto di Castel San Lorenzo, per l’occasione consegnato il riconoscimento di Associazione Siena Cuore Odv Blsd Angels.

Premio menzione speciale riservato agli istituti scolastici che adottano la cultura della formazione per quanto riguarda le manovre di primo soccorso BLSD e PBLSD in modo da avere una scuola più sicura.

Il commento

“I Docenti e gli Allievi del nostro Istituto Comprensivo hanno partecipato con successo al corso BLSD e PBLSD, svolto dall’Associazione Siena Cuore Odv Blsd Angels con l’organizzazione dell’Associazione Margherita ed il coordinamento di Gianfranco Miano, a cui va profonda gratitudine. Mi complimento con i ragazzi e i docenti ed esprimo apprezzamento per l’elevazione del livello di sicurezza per il nostro Istituto Comprensivo. Sono acquisizione importanti per costruire una Comunità consapevole e solidale” ha affermato il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza.