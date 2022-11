Un’area verde attrezzata a Laurino: completata la riqualificazione

E’ stata molto apprezzata dai cittadini di Laurino l’iniziativa dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Romano Gregorio, di rilanciare l’area verde della contrada Sant’Antonio, opportunamente attrezzata. La zona urbana è stata, nelle scorse settimane, non solo ripulita, ma anche dotata di attrezzature per agevolare l’attività sportiva.

Un’area verde attrezzata in contrada Sant’Antonio: le novità

Ai cittadini è stato riconsegnato così un’area di verde attrezzato nello spazio urbano. Sarà possibile fare sport con l’ausilio di attrezzi per l’attività ginnica organizzati in un vero e proprio percorso sportivo.

L’intervento è stato realizzato dagli operai idraulici forestali al fine di migliorare il benessere quotidiano dei cittadini. La zona è stata allestita con delle panche di legno per gli esercizi atti a rafforzare gli addominali. Presenti, inoltre, dei tunnel di legno per rafforzare la muscolatura e il tutto affiancato da tabelle informative che spiegano come svolgere al meglio il percorso di esercizi.

La risposta della comunità

L’idea ha avuto molto successo tra la popolazione tanto che il parchetto vanta tanti frequentatori assidui che vi si recano per svolgere la loro attività sportiva all’aperto e gratuitamente. Una uova area verde attrezzata a disposizione della comunità. Un piccolo gesto che però risulta utile per garantire nuove occasioni di svago e divertimento per i cittadini del centro del Cilento interno.