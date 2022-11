Travolti da un’auto in corsa mentre attraversano la strada. L’incidente è avvenuto nel tardi pomeriggio di oggi in viale Tavoliello, sulla Statale 19, ad Eboli. Marito e moglie attraversano la strada all’altezza della via d’ingresso che conduce al supermercato Pam e vengono travolti da un’auto in corsa.

Incidente ad Eboli, coppia travolta da un’auto

Attimi drammatici e scene di panico. I due trascinati sull’asfalto dopo il violento urto sono stati soccorsi da alcuni passanti e dai commercianti della zona, in attesa delle autoambulanze.

Sul posto dell’incidente immediatamente sono giunte anche le forze dell’ordine di Eboli che hanno dovuto procedere con i rilievi del caso e ristabilire l’esatta dinamica dei fatti.

La dinamica

A quanto si apprende da fonti certe i coniugi si trovano al momento ancora presso l’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli. Qui sono stati trasportati dopo l’incidente. Sono in attesa dei risultati degli esami di routine e le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Tantissimo lo spavento, qualche escoriazione visibile, l’auspicio è che possa poi restare solo un fatto brutto da raccontare e da dimenticare presto.

I precedenti

Ma in città la notizia rimbalzata tra la popolazione ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di una strada che molto spesso diventa a scorrimento veloce.

Lo scorso anno in un incidente sempre sulla Statale 19 nei pressi di un altro supermercato ha perso la vita una donna, stimata commerciante di Eboli.

Che sia un problema di illuminazione pubblica carente, di scarsa visibilità o, cosa ancora più terribile, di auto lanciate ad alta velocità, attraversare la Statale 19 ai pedoni fa paura.