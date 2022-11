Almanacco 12 novembre: curiosità, proverbi e avvenimenti del giorno

Come ogni giorno siamo qui per raccontarvi gli avvenimenti più importanti. Come sempre riserviamo uno spazio per il Santo del giorno. La Chiesa celebra la Solennità di San Diego di Alcalà.

Ecco la vita del Santo in breve

S. Diego, nacque nella Spagna, a S. Nicola di Porto, e fin dalla sua prima giovinezza si dedicò alla pratica della disciplina cattolica e si esercitò nel raccoglimento e nella vita interiore. Ma per servire Dio integralmente, entrò nel convento di Arizzafa tenuto dai Frati Minori Osservanti e fatto il noviziato emise la sua professione nell’umile qualità di fratello laico.

Da quel momento non vi fu occupazione per quanto umile a cui si rifiutasse, fedelissimo sempre e in tutto a quello che richiedeva da lui la santa ubbidienza. Benché fosse quasi completamente illetterato, pure per luce soprannaturale penetrò talmente le cose celesti, che a tutti la sua scienza apparve un prodigio.

Santi del 13 novembre

San Diego di Alcalà (Religioso)

Sant’Omobono di Cremona (Laico)

Santo Brizio di Tours (Vescovo)

San Dalmazio di Rodez (Vescovo)

Santo Niccolò I (Papa)

San Quinziano (Vescovo di Rodez e Clermont)

Sant’Agostina (Livia) Pietrantoni (Religiosa)

Significato del nome Diego

nome greco, da “didaktòs”, “istruito, ricco di dottrina”, ebbe larga fortuna in Spagna. Da qui, a partire dal XVII secolo, si diffuse anche nel nostro paese, nel corso della dominazione borbonica.

Proverbio del 13 novembre

Se ion novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato

Aforisma del giorno

Cerca il tempo adatto per pensare a te e rifletti frequentemente sui benefici che vengono da Dio. Tralascia ogni cosa umanamente attraente; medita argomenti che ti assicurino una compunzione di spirito, piuttosto che un modo qualsiasi di occuparti. (T. da Kempis)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1940 – Esce al cinema Fantasia: La fervida immaginazione del cartone animato unita alla grande musica di tutti i tempi. Un progetto che Walt Disney concretizzò con il lungometraggio Fantasia, che uscì nelle sale americane nel 1940, presentato in grande stile e accompagnato da pubblicazioni speciali (curate dallo stesso Disney), oggi considerate delle rarità dai collezionisti.

Sei nato il 13 novembre? Ecco le tue caratteristiche

Sei dotato di un’intelligenza vivace, idee brillanti e spirito d’iniziativa: hai dunque tutte le doti per riuscire nella vita e nel lavoro, ma devi imparare ad essere più metodico e ad operare una rigorosa selezione fra i mille progetti che ti si affacciano alla mente. Un partner autorevole e dotato di senso pratico ti sarebbe di grande aiuto.

Celebrità nate il 13 novembre

1955 – Whoopi Goldberg: La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Nata a New York come Caryn Elaine Johnson, entra nel mondo del cinema dopo aver fatto i lavori più umili, tra cui la truccatrice per pompe funebri. Il debutto nel 1985 è già un successo: il grande regista Steven Spielberg la scrittura come protagonista per Il colore viola e lei sfodera una performance che vale un Golden Globe e la prima nomination agli Oscar.

1914 – Alberto Lattuada: Letteratura e sensualità è il binomio che ha orientato l’attività di Alberto Lattuada, in particolare quella di regista e sceneggiatore che lo proietta tra le personalità più raffinate ed eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento.

1967 – Randi Ingerman: Americana di Philadelphia, in Pennsylvania, la sua carriera di modella ha avuto una definitiva accelerazione dopo lo spot di una famosa marca di vodka nel 1995..

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

Scomparsi oggi:

1868 – Gioachino Rossini: Massimo genio della lirica di tutti i tempi, il Cigno di Pesaro ebbe chiara fama anche in vita, al punto da trovarsi come biografo un certo Stendhal. Pesarese doc.

1974 – Vittorio De Sica: Nato a Sora (in provincia di Frosinone) e registrato all’anagrafe come Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica, con la carriera di attore, regista e sceneggiatore.