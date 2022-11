Sicurezza a Salerno e provincia, vertice in Prefettura

Si è tenuta questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di affrontare le problematiche relative all’ordine e alla sicurezza in provincia di Salerno e nelle realtà della provincia.

Sicurezza: novità per la videosorveglianza

Il Comitato ha proceduto dapprima ad esaminare e quindi ad esprimere il “via libera” al finanziamento di progetti per impianti di videosorveglianza presentati da alcuni importanti centri di questa provincia. Le proposte saranno finanziate con fondi del ministero dell’Interno.

Interessati i comuni di Agropoli; Angri; Battipaglia; Cava de’ Tirreni; Eboli; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Pontecagnano Faiano; Scafati.

La questione stadio Arechi

La riunione è proseguita con l’esame della situazione dello Stadio Arechi che è interessato da diverse progettualità.

I lavori immediatamente in cantiere riguardano l’implementazione dell’illuminazione e della relativa videosorveglianza ed il miglioramento dell’efficienza dei tornelli e dei varchi.

I progetti messi in campo dai tecnici del Comune hanno colto i suggerimenti in materia di prevenzione, sia sotto il profilo della safety sia sotto quello della security, della Questura di Salerno.

Questione movida

Al centro del vertice anche la movida notturna. Si punta ad azioni mirate da mettere in campo per affrontare in maniera congiunta il fenomeno.

Il Prefetto Russo, accogliendo con favore l’impegno e i contributi offerti da tutti i presenti ha sottolineato “l’importanza di dare un segnale forte ai giovani e alla città che le istituzioni sono inflessibili con fenomeni di abuso di alcol e droghe. Occorre far capire che la vita notturna va vissuta con responsabilità. La situazione sarà fronteggiata in modo dinamico, adattandola di volta in volta alle esigenze di sicurezza del territorio. Procederemo congiuntamente con tutte le forze di polizia ad individuare la strategia che consenta di garantire una sempre più efficace gestione del problema”.