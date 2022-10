Minacce al titolare di un’attività della movida di Agropoli: 29enne a processo

Minacce al titolare di un locale della movida agropolese, sito in piazza della Mercanzia. Un uomo di 29 anni, appartenente alla locale comunità rom, finirà a processo ad oltre un anno dai fatti.

Movida ad Agropoli: 29enne a processo

Era il 10 ottobre del 2021. Il giovane si presentò davanti al locale in stato di ebrezza, entrò e chiese un cocktail che consumò per poi allontanarsi senza pagare la consumazione. In quell’occasione nei confronti del personale dell’attività usò toni minacciosi e prese a pugni la porta. Avrebbe minacciato addirittura un’azione ritorsiva nei loro confronti se non avesse consumato senza pagare.

I titolari dell’attività all’indomani segnalarono il caso ai carabinieri che avviarono le indagini ascoltando dei testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività di piazza delle Mercanzie.

Il processo

Quell’anno, così come durante questa stagione estiva, si sono verificati più volte episodi di violenza nella movida di Agropoli, tanto che in diverse circostanze è stata chiesta maggiore attenzione e più controlli. Gli appelli, tuttavia, sono tutti caduti nel vuoto.

Per il caso avvenuto nel mese di ottobre 2021 il 29enne finirà a processo il prossimo febbraio presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Dovrà rispondere dei reati di violenza privata e insolvenza fraudolenta.