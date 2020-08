Movida violenta ad Agropoli, residenti lanciano l’allarme

AGROPOLI. Movida violenta in città. La situazione è degenerata nelle ultime settimane senza che si riesca a a frenare un fenomeno che ha il suo epicentro tra piazza della Mercanzia, via Mazzini e le aree adiacenti. Nei giorni scorsi un vigile è stato aggredito in via Granatelle e nelle ultime 72 ore si sono registrate ben due risse. La prima proprio in piazza della Mercanzia tra persone di Agropoli e vacanzieri. Intervenuto per sedare gli animi anche il sindaco Adamo Coppola, assiduo frequentatore delle attività della zona.

Due giorni fa, invece, un’altra lite ha visto protagonisti dei villeggianti che se le sono date di santa ragione prima in via Mazzini e poi nella vicina via Dei Mille. Qualche giorno prima un’altra rissa, con scene da far west, si era segnalata sul Lungomare San Marco.

Una situazione che non piace ai cittadini che auspicano maggiori controlli, in particolare nelle aree più frequentate del territorio. “Ci sono zone dove tutti sanno che ci sono problemi di sicurezza dovute alla violenza, allo spaccio di droga e al mancato rispetto delle norme covid, ma i controlli qui mancano mentre in altri posti c’è chi fa lo sceriffo”, dice un residente del centro.

Ancora una pagina nera nell’estate agropolese dove i provvedimenti restrittivi presi dal sindaco Coppola sembrano più di facciata che finalizzati a risolvere realmente le criticità segnalate dagli agropolesi.