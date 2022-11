Inizia il weekend del Festival di San Martino: che festa a San Marco di Castellabate!

Dopo una lunga e meticolosa preparazione, il Festival di San Martino apre i battenti. Nel weekend da Venerdì 11 a Domenica 13 Novembre, a San Marco di Castellabate, nel Rione Rocchetta, l’evento più atteso dell’autunno è pronto alla sua 3a edizione.

Festival di San Martino: il programma

A partire dalle ore 18.00 di Venerdi i vicoli del paese metteranno in scena antiche tradizioni e mestieri, accompagnati dai più sensazionali piatti tipici, a suon di musica e intrattenimento che animeranno le tre serate di festa. Non mancheranno le famose zeppole di San Martino, presentate in diverse specialità e del buon vino fornito da diverse cantine della Regione. Caratteristici saranno anche i mercatini artigianali di Castellabate, lo speccatolo della compagnia “La Bottega Teatrale” e la scuola di ballo “Espressione Danza” di Rossella Giaimo. Per tutta la durata dell’evento si alterneranno artisti musicali di vario genere:

“Angelo Loia trio” con uno spettacolo al suon “popolare – cilentano” allieterà la serata d’apertura,

“Gli Stragatti” (pop – rock – blues) , “Monaghan Duo” (celtica – irlandese) e “Assummasound” (selezione in vinile) suoneranno Sabato mentre a “Come Max tributo 883 & Max Pezzali” spetterà chiudere la manifestazione nell’ultima serata di Domenica. Per tutto il percorso, “Lanternina Folk”, farà riecheggiare i vicoli del paese con musica cilentana itinerante.

Organizzatori

L’evento è organizzato e curato, con il patrocinio del Comune di Castellabate, dall’Associazione Culturale “Vivi San Marco” che da mesi opera per la buona riuscita della manifestazione L’obiettivo è quello di valorizzare gli elementi tipici del territorio, cercando di attirare flussi turistici anche in un periodo dell’anno poco favorevole.

Anche l’associazione della Cipolla di Vatolla sarà ospite del Festival di San Martino a San Marco di Castellabate. I vicoli della frazione di Castellabate, come ormai ogni anno, si apprestano a vestirsi dei particolarissimi colori dell’autunno e ad ospitare i piatti della tradizione cilentana preparati da esperte mani delle cuoche.