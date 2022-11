Cilento, sventato furto: ritrovati attrezzi agricoli

Grazie alle attività dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania è stato possibile recuperare e restituire ai proprietari diverse attrezzature agricole provento di furti commessi in Cilento. Tutto è stato restituito ai legittimi proprietari.

Furti nel Cilento: le indagini dei Carabinieri

L’attività dei Carabinieri è scattata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno notato presenze sospette sul territorio. Così i militari hanno avviato i controlli. I malviventi, forse vistisi braccati, hanno abbandonato la refurtiva tra Omignano e Orria all’interno di 4 vettura risultate anche esse rubate. Poi si sono dati alla fuga.

Il rinvenimento rappresenta il positivo risultato della collaborazione tra i cittadini e i Carabinieri. Queste nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli per la repressione dei furti nella zona di Vallo della Lucania.

I precedenti

Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati dall’escalation di furti che si registra nel Cilento. Diversi colpi sono stati registrati nel comune di Orria, ma segnalazioni relative a presenze sospette arrivano anche da Magliano Vetere, Stio e gli altri comuni del Cilento interno.

In alcuni casi gli stessi residenti hanno promosso delle ronde per provare a stanare persone che commettono reati predatori, soprattutto nelle campagne e in altri luoghi isolati.