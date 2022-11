Truffa ad una anziana: denunciate due donne

Truffa ai danni di una anziana, denunciate due donne originarie del napoletano. Il provvedimento è stato eseguito a seguito delle indagini poste in essere dai Carabinieri della stazione di Nocera Superiore. A far partire l’attività una truffa ai danni di una cittadina del posto.

Truffa ai danni di una anziana: il fatto

Le due avevano messo in atto ai danni dell’anziana la truffa del falso incidente. Contattata telefonicamente la loro vittima la convincevano a consegnare una cospicua somma di denaro per la tutela legale del figlio che aveva avuto, a dire delle due, un incidente. In questo modo erano riusciti a convincere l’anziana e a prendere il denaro.

Soltanto successivamente la donna ha capito di aver subito la truffa, ma a qual punto non ha potuto far altro che avvisare le forze dell’ordine.

Le indagini

I carabinieri, dopo specifici accertamenti e la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno identificato due donne napoletane, deferite alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore. La truffa è avvenuta nel settembre scorso. Le due donne hanno precedenti specifici di polizia.

I carabinieri, quando si ricevono chiamate sospette, invitano a contattare immediatamente familiari o le forze dell’ordine, a non aprire ad estranei e soprattutto a non consegnare loro denaro.