Sanza: Tribunale in “trasferta” per ascoltare una 92enne truffata

Giudice, Magistrato, cancellieri ed avvocati del Tribunale di Lagonegro in “trasferta” a Sanza per ascoltare una signora di 92 anni che ha denunciato di essere stata truffata.

Sanza, Tribunale in trasferta: i fatti

La truffa ai danni della 92enne sarebbe stata messa in atto nel 2018. La donna stando a quanto raccontato, sarebbe stata vittima della “truffa dell’avvocato” messa in atto da un uomo proveniente dal napoletano. Un raggiro che accade spesso e prende di mira soprattutto le persone di una certa età di cui si riesce a carpire la buona fede. Alle vittime i truffatori, presentandosi come avvocati, chiedono dei soldi per risolvere una questione legale che riguarda loro stesse o familiari.

In questo caso, l’anziana vista l’età ed i suoi problemi di salute è stata ascoltata sui fatti direttamente a casa.

L’udienza in casa

Una vera è propria udienza durante la quale la signora ha avuto la possibilità di raccontare la propria versione e allo stesso tempo è stata garantita alla difesa la possibilità di garantire i diritti dell’imputato. Per quest’ultimo, dopo questa udienza speciale, è arrivata anche la condanna. Dovrà scontare sette anni e sei mesi. La legge ha emesso il suo giudizio, anche se in un contesto in questo caso davvero singolare.