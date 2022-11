Trema il centro Italia, forte scossa di terremoto in mattinata

Forte scossa di terremoto nel centro Italia. Colpite le Marche dove i sismografi hanno registrato delle scosse subito dopo le 7. La più forte ha avuto una magnitudo di 5.7 gradi (circa 8 chilometri di profondità) poi altri due terremoti di 3.1 e .34 gradi.

Scossa di terremoto nel Centro Italia: la situazione

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalle popolazioni della costa marchigiana e zone limitrofe, in particolare dell’area compresa tra Ancona, Fano, Pesaro e Urbino. Secondo una prima stima dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile non si registrerebbero danni ma la situazione continua ad essere monitorata con costanza.

Ad Ancora evacuata a scopo precauzionale una clinica privata. Diverse le segnalazioni relative a crepe e fessuri in abitazioni. Vista la forza del terremoto che ha colpito le Marche, anche in altre regioni del centro Italia hanno avvertito il sisma, dall’Emilia Romagna al Lazio.

Il sisma nel Cilento

Questa notte una scossa di terremoto è stata registrata anche nel mare del Cilento ma ad una notevole distanza dalla costa. Il fenomeno non è collegato a quello delle Marche. Inoltre la scossa ha avuto una magnitudo di soli 2.4°, con un epicentro ad una profondità 30,5 chilometri. Si tratta di una normale attività tellurica che non desta alcuna preoccupazione e non è stata avvertita dalla popolazione.