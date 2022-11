Forte scossa di terremoto nel mare calabrese avvertita anche nel Cilento

Forte scossa di terremoto nel mare del Golfo di Policastro, nello spazio antistante la costa calabrese. Il sisma è avvenuto nella notte di ieri (31 ottobre 2022) intorno alle 22.42. La magnitudo è stata di 5.1 gradi. Per fortuna il sisma aveva epicentro ad una profondità notevole, 286 chilometri, ciò ha evitato gravi conseguenze.

Scossa di terremoto: le segnalazioni

La popolazione ha avvertito distintamente la scossa di terremoto. Non solo nella provincia di Cosenza, ma in tutta la Calabria, in alcune zone della Basilicata e nel territorio salernitano del Golfo di Policastro. Qui in forma più attenuata.

Il report della Protezione Civile

Lo ha confermato la Protezione Civile che «continua a monitorare la situazione in contatto con i sindaci dei comuni più vicini alla zona epicentrale», si legge in una nota delle autorità calabresi.

«Per fortuna – proseguono dalla sala operativa – il terremoto è avvenuto ad una profondità molto elevata, circa 286 km. Questo ha fatto sì che gli effetti in superficie siano stati attenuati».

Al momento non si segnalano altre scosse di terremoto nel Mar Tirreno, ad eccezione di un sisma di lieve entità tra Sicilia e Calabria nella notte. Uno sciame sismico, invece, è stato rilevato dai sismografi nel Mar Adriaco. Gli esperti riferiscono che si tratta di una normale attività tellurica.