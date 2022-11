Terremoto Marche: trovata morta 78enne originaria del Cilento

Originaria del Cilento, nativa di Vallo della Lucania, ma da anni residente ad Ancona. Soltanto “grazie” al terremoto avvenuto nelle Marche, purtroppo, si è appreso che la donna era morta da circa due mesi.

Trovata morta dopo terremoto delle Marche

Stando alle ricostruzioni è stata la figlia a contattarla telefonicamente, in apprensione per il forte sisma che questa mattina alle 7 ha avuto come epicentro la provincia di Pesaro Urbino.

Non ricevendo risposta ha fatto scattare i soccorsi. Tuttavia quando questi sono intervenuti e hanno fatto irruzione nell’appartamento dove l’anziana viveva, hanno scoperto che era morta e che il suo corpo era anche in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto l’intervento del medico legale il quale avrebbe appurato che il decesso sarebbe avvenuto da circa due mesi. Probabilmente un malore è stato fatale all’anziana che viveva da sola.

Il dramma della solitidine

La donna, 78 anni, da tempo abitava ad Ancona. Pare avesse un rapporto conflittuale con la sua unica figlia che invece risiedeva fuori regione e per questo nessuno si era accorto di quanto accaduto.

Ennesimo dramma della solitudine che solo il forte terremoto registrato nelle Marche ha permesso di scoprire.

Il sisma è avvenuto questa mattina. La scossa più forte aveva una magnitudo di 5.5 gradi.