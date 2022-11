Realizzare un paraspifferi fai da te? Ecco 5 semplici idee

L’estate è ormai alle spalle ed anche le temperature miti che hanno caratterizzato questa prima parte di autunno sembrano alle spalle. Così, con l’abbassarsi delle temperature, ci sono oggetti che sono una manna dal cielo per limitare il freddo. Parliamo, ad esempio, dei paraspifferi, strumento formidabile per evitare correnti fredde che penetrano sotto le porte.

Come realizzare un paraspifferi in casa

Nei negozi ne troviamo di ogni tipo già pronti all’uso. Ma realizzare un paraspifferi può anche essere un gioco da ragazzi se sai cucire e hai un po’ di fantasia. Lo puoi far da te riciclando vecchi prodotti di uso comune.

Sei pronti a provare? Iniziate misurando la larghezza di porte e finestre, quindi andate alla ricerca di materiali per realizzare un paraspifferi.

Praspifferi fai da te: usiamo i calzini

Vecchi calzini da buttare? Possono diventare ottimi paraspifferi, facili da realizzare. Ritaglia il fondo e cuci i calzini uno affianco agli altri fino alla lunghezza desiderata. Potrai realizzare un salsicciotto da riempire con stoffe riciclate. A quel punto potete chiuderlo con due calzini integri alle estremità.

Utilizzate vecchi collant

Niente calzini? Puoi usare i collant. Il procedimento è simile. Puoi riciclare una vecchia calza e riempirla con pezzi di stoffa, vecchi vestiti ma anche gommapiuma. Quando hai completato questa operazione fai un nodo all’estremità ed il gioco è fatto.

Un paraspifferi fai da te con una coperta vecchia

Hai qualche vecchia coperta? Ce ne sono alcune realizzate all’uncinetto che sono perfette per realizzare un paraspifferi. Anche in questo caso puoi creare un salsicciotto arrotolando la coperta su sé stessa e inserendo all’interno della gommapiuma. Poi cuci le estremità e avrai il tuo paraspifferi pronto a bloccare le correnti che penetrano da porte e finestre.

4. Un paraspifferi con scampoli di stoffa

Se sai cucire non avrai problemi. Prendi vecchi ritagli di stoffa e uniscili insieme. Puoi anche aggiungere degli occhietti ad una estremità, realizzerai un simpatico serpentello.

5. Utilizza vecchi pantaloni per realizzare dei paraspifferi

Un ultimo modo per realizzare un paraspifferi, che non differisce per metodo da quelli che ti abbiamo suggerito fin ora è quello di utilizzare un vecchio pantalone. Tagliane le gambe, riempile e cuci le estremità. Un pantalone con una fantasia vivace renderà il vostro paraspifferi ancora più carino. Ma poco importa, ciò che conta è l’efficacia.

Contenti del vostro paraspifferi? Più bravi siete nell’arte del cucito più semplicità avrete nel farlo a casa senza doverlo acquistare in un negozio. Se poi avete anche un po’ di fantasia sarà facile fare un oggetto non solo bello, ma anche funzionale. Una buona idea anche per un regalo ad una amica in vista del natale. A questo punto… Buon lavoro!