Guida ai regali per un primo appuntamento sotto Natale

Il Natale è un grande momento per le coppie; le notti fredde e lunghe significano passare molto tempo insieme. Ma se è il tuo primo Natale in due, può essere difficile sapere cosa regalare al tuo appuntamento o al tuo partner. Quindi, gli esperti di senzapudore hanno preparato una lista di regali che funziona davvero e il tuo primo appuntamento a Natale non sarà l’ultimo.

In base alla durata della relazione, infatti, esiste un bon ton non scritto sui regali perfetti da fare e seguirlo conviene sempre.

Se uscite da 0-2 mesi scegli qualcosa di carino ma non troppo costoso

Se sei fidanzato da poco o sei addirittura al primo appuntamento, fare un regalo per Natale è sempre un’ottima idea! Non occorre, anzi, è sconsigliabile scegliere un regalo costoso. Questa scelta, infatti, potrebbe dare l’impressione che stai “correndo un po’ troppo” e generare imbarazzo nel partner che, probabilmente, non ti ricambierà con un regalo dello stesso livello. Idee per bei regali alle prime uscite? Fai un giro in cartoleria! Potresti prendere una cornice per inquadrare la prima foto insieme, oppure un poster carino. Per rimanere nella sfera delle foto: al giorno d’oggi moltissimi fotografi propongono servizi fotografici personali per una decina d’euro; molte persone adorano stare sotto la lente e guadagnarsi una bella foto per i social; tutto questo a un prezzo ridottissimo.

Vietatissime creme, profumi e tutto quanto possa somigliare a un regalo aziendale o al dono che faresti a tua zia!

Fai un regalo personale

Regola d’oro per qualsiasi regalo: più è personale meglio è! È del tutto comprensibile che, se siete alle prime uscite, tu non possa sapere tutto sui desideri più intimi del partner, eppure avrai certamente un’idea di quali siano le sue passioni e i suoi hobby. Agire di conseguenza è sempre un’ottima idea. Prendi il rischio di regalare qualcosa che il partner già possiede, ma almeno gli farai capire che hai pensato proprio a lei/lui e non hai riciclato le idee di qualcun altro!

Se uscite da 6-12 mesi: fai un gesto romantico

Vi frequentate già da un po’, state cementando la vostra relazione: è il momento giusto per regalare non un oggetto, ma un’esperienza! Anche se la pandemia ci ha abituati al divieto di viaggiare, sapete che esso non durerà per sempre. Allora, perché non puntare tutto sul viaggio della prossima estate? Perché non approfittare (studiando a puntino le regole e i DPCM) per prenotare un delizioso chalet tra le montagne innevate, solo per voi?

Questi regali sono estremamente romantici e sono quel che ci vuole per una coppia insieme da poco ma unita nel desiderio di durare.

1 anno di relazione: il motivo per un regalo costoso

Non è solo Natale, ma è anche il vostro anniversario? Puoi cogliere la palla al balzo e puntare un po’ più in alto!

È ora che tu ti sieda a un tavolo e inizi un dialogo interiore sulla natura del vostro rapporto: un anno insieme può essere poco e molto allo stesso tempo; molte coppie dopo un anno insieme si considerano ancora agli inizi, altre già desiderano sposarsi. Vuoi regalarle un anello? Meglio una fedina, ma fatta con gusto e di un certo livello. Non te la senti? Punta su un altro gioiello. L’importante è che sia speciale e che, appunto, sia almeno di medio standard. Questo Natale potrebbe trasformarsi in un passo importante per voi ed è giusto celebrarlo come si deve. Anche perché esiste un codice dei regali molto chiaro e universalmente accettato. Vuoi dimostrare che fai sul serio? Un gioiello è perfetto. Non te la senti proprio? Cambia rotta e punta su un bel viaggio.