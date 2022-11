Promozione della salute, ad Eboli presentato il Catalogo Aziendale

Presentato ad Eboli il Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2022-2023.

Questa mattina nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia di palazzo di Città, è stato presentato il Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2022-20223 predisposto dalla U.O.S.D. Promozione della Salute Asl Salerno – Dipartimento di Prevenzione, diretta dalla Dott.ssa Rosamaria Zampetti.

Ecco i tre temi su cui si basa l’azienda sanitaria

Un vero e proprio vademecum rivolto al territorio, per promuovere il benessere e salute nei giovani, sviluppando in loro competenze, senso di responsabilità, partecipazione e consapevolezza nelle scelte di vita.

Tre i temi cui l’azienda sanitaria ha rivolto la propria attenzione: Comunità attive ed ecosostenibili; Cittadini Consapevoli e resilienti; Benessere a Scuola; 23 i Programmi educativi/formativi, alla cui stesura hanno collaborato professionalità del settore.

Le finalità

Il Catalogo, attraverso le attività che mette in campo, mira a rafforzare la salute e il benessere dei cittadini, agendo sui fattori di rischio modificabili per prevenire le MCNT (Malattie Croniche Non Trasmissibili) e la diffusione delle malattie infettive, favorendo l’adesione ai programmi di Screening, quale fattore protettivo per la prevenzione di patologie oncologiche.

Gli interventi

All’incontro sono intervenuti Damiana Masiello assessore alle Politiche Sociali, Alessia Palma assessore alle Politiche Giovanili e il Presidente del Consiglio Cosimo Brenga.

Ha coordinato il dibattito, che ha visto coinvolte le professionalità sanitarie e socio educative del distretto, la dottoressa Rosamaria Zampetti.