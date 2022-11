ODCEC Sala Consilina, a Teggiano un evento formativo

“Il debutto del Codice della Crisi di impresa e l’impatto immediato sulla realtà economica e professionale tra “Weltanschauung” e stato dell’arte” .

Appuntamento domani dalle 15 alle 19 a Teggiano

Sono questi i temi che saranno analizzati nel corso dell’evento formativo organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina che si terrà domani, 10 novembre, a Teggiano presso il Complesso della Santissima Pietà dalle ore 15 alle ore 19.

I lavori si apriranno con i saluti del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, Elbano De Nuccio Presidente CNDCEC, Antonio Trucillo Presidente FNC, Pietro Raucci Presidente SAF Campania, Giovanni Prisco Commissario Straordinario ODCEC Sala Consilina, Sebastiano Tanzola Presidente Ordine Avvocati di Lagonegro e Pierluigi Pastore Vice Presidente Confindustria Salerno.

“L’evento formativo del 10 novembre – sottolinea il Commissario Straordinario dell’ODCEC di Sala Consilina – Lagonegro, Dott. Giovanni Prisco, già Presidente dell’ODCEC di Nola per due mandati consecutivi – affronterà un tema di grande attualità relativo alla Crisi di impresa, sul quale un ruolo determinante ed importante è riservato ai Dottori Commercialisti, sempre in prima linea ed al fianco delle aziende per fornire un valido supporto.

L’autorevolezza dei relatori e le figure istituzionali presenti garantiscono un elevato contributo formativo ai partecipanti”.

La partecipazione all’evento è gratuita e consentirà ai partecipanti di maturare crediti formativi validi per la formazione professionale continua per dottori commercialisti ed avvocati.