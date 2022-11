Come pulire l’argento in casa? Ecco 7 metodi efficacissimi

Non importa quanto ti prendi cura dei tuoi oggetti d’argento, con il trascorrere del tempo questi tenderanno ad appannarsi e a perdere lucentezza. Ecco allora sette efficacissimi metodi che puoi seguire per pulire gli oggetti d’argento a casa. Puoi usarli con qualunque cosa: gioielli, bomboniere e utensili.

Perché l’argento si scurisce?

Ma partiamo dal principio. Perché gli oggetti in argento perdono lucentezza? Si tratta del risultato di una reazione chimica tra argento e zolfo presente nell’aria. Per mantenere i tuoi gioielli in perfetto stato, dovrai quindi pulirli e prenderti cura di loro regolarmente. Fortunatamente, pulire l’argento non è faticoso. Con alcuni articoli per la casa, come sale e bicarbonato di sodio, puoi far splendere nuovamente gli oggetti in argento.

Ecco allora alcuni modi semplici ed economici per rimuovere le macchie, lucidare e pulire gli oggetti d’argento. Indipendentemente dal metodo che scegli per pulire il tuo argento, c’è una buona regola pratica che puoi seguire: se l’oggetto che stai pulendo è prezioso o antico, fai una prova in un punto poco appariscente prima di trattare l’intero oggetto… solo per sicurezza.

Questi alcuni rimedi casalinghi affidabili che puoi seguire per pulire l’argento e ripristinare la lucentezza, dai un’occhiata.

Il rimedio della nonna per pulire l’argento in casa è il bicarbonato

Bicarbonato di sodio e foglio di alluminio per pulire l’argento

Questo è uno dei modi più popolari e semplici per pulire i gioielli in argento in casa. Ora, se i tuoi gioielli in argento diventano gialli o neri, puoi invertire l’effetto usando questo metodo molto semplice. Non è necessario acquistare alcun prodotto costoso, puoi farlo con oggetti che hai già in casa. Nelle situazioni di appannamento più difficili, questo metodo semplice e a basso costo pulirà i tuoi gioielli da 30 secondi a 3 minuti (a seconda dello stato del tuo argento).

Per prima cosa, portare l’acqua a ebollizione. Quindi, prendi la tua ciotola/recipiente e foderala con un foglio di alluminio, mantenendo il lato lucido verso l’alto. Successivamente, aggiungi 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con una tazza d’acqua nella ciotola quando la soluzione bolle. A questo punto puoi pulire i tuoi oggetti d’argento lasciandoli in ammollo e poi strofinandoli.

Un altro rimedio casalingo: l’aceto

Aceto

Aceto, acqua e bicarbonato di sodio insieme sono un’ottima opzione per molte cose, incluso il tuo argento ossidato. Per utilizzare questo metodo devi solo mescolare 1/2 tazza di aceto bianco con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola di acqua tiepida. Lascia in ammollo l’argento per due o tre ore. Successivamente, sciacquate con acqua fredda e lasciate asciugare.

Detersivo per bucato

Il detersivo per bucato è un altro rimedio antico e popolare per pulire l’argento. Devi solo versare una piccola tazza di detersivo in una ciotola di acqua calda e posizionare i gioielli in argento all’interno. Lasciare agire da 5 a 7 minuti, rimuovere e strofinare con un panno. Il detersivo per bucato reagisce con l’acqua creando una sostanza schiumosa. Questa pulirà lo sporco dai gioielli: la parte migliore, ha un ottimo odore!

Il ketchup. Non vi dispiace consumarlo per pulire l’argento?

Ketchup

Lo sapevi che puoi anche usare il ketchup per pulire gli oggetti d’argento a casa? Devi solo spremere una piccola quantità di ketchup su un tovagliolo di carta e strofinare delicatamente sulle aree appannate. Nel caso, se il tuo argento non diventa più brillante, lascia riposare il ketchup per 15-20 minuti, quindi strofina con un panno morbido e risciacqua. Se stai usando questo metodo per oggetti con dettagli strutturati, come candelieri o argenteria fantasia, puoi usare uno spazzolino da denti per pulire le fessure.

Pulire l’argento con il dentifricio

A proposito di spazzolino per i denti… Il dentifricio è uno dei semplici metodi di pulizia dell’argento fai-da-te. Basta prendere una quantità di dentifricio grande quanto un pisello su un piatto e strofinare sui gioielli o sull’argenteria con movimenti circolari per lucidarli e ripulire macchie e appannamento. Lasciare agire per 5 minuti e poi risciacquare il dentifricio con acqua. Dopo aver seguito questa procedura, l’oggetto d’argento viene pulito.

Anche il limone può essere un sistema utile

Bagno al limone e sale

Per utilizzare questo metodo basta spremere un limone in una ciotola con 3 cucchiai di sale e acqua calda e mettervi il braccialetto appannato a riposare per 5 minuti. Una volta fatto, rimuovere e strofinare con un panno morbido. Ciò ti aiuterà a pulire l’argento.

Disinfettante per le mani, utile anche per pulire l’argento

Con l’emergenza sanitaria hanno cominciato a spopolare i disinfettanti per mani. Tuttavia questo prodotto non solo combatte i germi, ma funziona anche come un’ottima tecnica per rimuovere sporco, sporcizia e macchie dall’argento. Spremere alcune gocce su un panno asciutto e iniziare a lucidare l’argento.