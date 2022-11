Come far passare il singhiozzo con 5 rimedi (miracolosi)

Alzi la mano chi non odia il singhiozzo. Appare all’improvviso, spesso crea delle situazioni imbarazzanti e più cerchi di farlo passare più aumenta. Ma forse è solo perché non hai ancora trovato il rimedio giusto per far passare il singhiozzo.

Ora ti sveliamo noi come fare con una guida definitiva e quasi… miracolosa.

Prima di iniziare però vediamo cos’è il singhiozzo

Il singhiozzo: cos’è

Si tratta di un fenomeno volontario (e ci mancherebbe!) che sorge quando c’è una irritazione del nervo frenico, ovvero un nervo che si trova nel diaframma, il muscolo che divide torace e addome. Esso è anche in grado di controllare la risperazione, insieme all’ipotalamo, anche quest’ultimo causa del singhiozzo.

La fastidiosa reazione che abbiamo quando arriva il singhiozzo è dovuta al fatto che ogni contrazione del diaframma porta ad una rapida chiusura della glottide, ovverosia della valvola che divide apparato respiratorio e digerente, un elemento importante della straordinaria macchina che è il corpo umano perché impedisce che il cibo passi nella trachea e nei bronchi.

Compresa la causa in termini scientifici (o quasi) veniamo alla questione principale: qual è il rimedio per il singhiozzo?

Bere acqua

Regola numero uno bere piccoli sorsi d’acqua. Quando hai un attacco improvviso di singhiozzo prendi un bicchiere d’acqua ma non berlo tutto in una volta ma a piccoli e frequenti sorsettini. Puoi anche provare dei gargarismi se soltanto bevendo non passa.

Trattieni il respiro

Un altro rimedio al singhiozzo è quello di trattenere il respiro. Tranquillo, non devi andare in apnea ma soltanto trattenerlo per circa 30 secondi. Mentre li fai cerca di rilassarti, lo farà anche il diaframma.

Tappa le orecchie: un altro rimedio per il singhiozzo

Ancora quei colpetti improvvisi ti provocano fastidio. Allora ecco un altro rimedio per il singhiozzo: tappati le orecchie con le dita. Non si tratta di un rito tribale ma un modo per mandare un messaggio al nervo vago di rilassarsi e lui farà passare il singhiozzo.

La Nutella

Al burro di arachidi o altre sostanze cremose avevi mai pensato? Io sinceramente no. Eppure mangiare una sostanza così pastosa riesce a cambiare i processi respiratori. Il diaframma è costretto a lavorare e il singhiozzo passerà. E se non hai burro di arachidi in casa? Tranquillo, va bene anche la Nutella. E di quella certamente ne avrai un barattolo in credenza.

Limone e alcol

Ora un altro rimedio per il singhiozzo, ma prima prometti di evitarlo con i bambini: prendi una fetta di limone, imbevilo in un bicchiere d’amaro e succhiala lentamente. Risultato? Avrai dimenticato il singhiozzo.

Se questo articoli ti è servito per trovare il tuo rimedio adatto a far passare il singhiozzo torna a trovarci. Ma se non ci sei riuscito non prendertela con me. Del resto la scienza non ha ancora trovato un rimedio definitivo per farlo passare. Ecco perché sei finito qui!