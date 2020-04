La ricetta: ciambella al profumo di limone

Una sana e deliziosa colazione preparata con ingredienti genuini, mette tutti d’accordo, grandi e piccini.

Ecco come prepararla:

In una terrina sbattete con le fruste elettriche 3 uova intere con 170 gr di zucchero bianco finché il composto non risulta spumoso. Aggiungere un bicchiere di olio ed un bicchiere di latte. Continuare con le fruste a velocità bassa aggiungendo poco per volta 300 gr di farina ed in fine una bustina di lievito per dolci. Aggiungere mescolando con un cucchiaio la buccia grattugiata di 2 limoni medi.

Ungere ed infarinare una tortiera di diametro 24 cm ed infornare a 180° per circa 20 minuti.

Per la decorazione: spennellare con della marmellata di arance e adagiare della granella di zucchero. In alternativa è buonissima anche semplicemente con dello zucchero al velo.