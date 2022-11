Atti persecutori nei confronti della ex: arrestato

Atti persecutori e violenze nei confronti della sua ex compagna, ne dovrà rispondere un 35enne di Castel San Giorgio. I Carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni, infatti, lo hanno tratto in arresto. Ciò dopo una ordinanza applicativa degli arresti domiciliari da parte del Gip del Tribunaale di Nocera Inferiore.

Atti persecutori ai danni della compagna, il caso

L’uomo oggetto del provvedimento è gravato da precedenti di polizia. Era finito al centro delle indagini dopo una denuncia dell’ex compagna. Questa lamentava atti persecutori, violenza e danneggiamento, messi in atti qualche tempo fa.

Così i militari dell’Arma cavese hanno provveduto ad avviare le indagini raccogliendo diversi elementi di prova.

Le indagini e l’arresto

In particolare hanno eseguito accertamenti specifici e recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e gli atti persecutori posti in essere dal 35enne nei confronti dell’ex fidanzata, forse perché non voleva che la relazione avesse fine.

Il tutto è stato riferito all’autorità giudiziaria che visto il grave quando indiziario nei confronti dell’uomo ha emesso il provvedimento restrittivo.

Questo è soltanto l’ultima attività posta in essere dai Carabinieri in favore delle donne vittime di atti persecutori. La denuncia si conferma l’arma migliore per porre fine a comportamenti che sfociano nel reato di stalking.